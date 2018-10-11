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Спасатели поздравили брестчанок с Днём Матери

12.10.2018 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Мама – это не только первое слово ребёнка, и первое теплое прикосновение. Это главный человек с момента появления ребёнка и на протяжении всей его жизни, - начал своё поздравление к матерям МЧС главный спасатель Бреста Виталий Кулинич, - с женщины-Матери начинается жизнь…».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Спасатели поздравили брестчанок с Днём Матери

Начальник Брестского городского отдела по ЧС поблагодарил сотрудниц службы спасения за труд и вклад в воспитание молодого поколения. Накануне прекрасного праздника – Дня Матери без внимания не остались многодетные мамы Бреста: огнеборцы нанесли визиты в их семьи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Спасатели поздравили брестчанок с Днём Матери

В качестве знака внимания им были вручены цветы, а также установлены пожарные извещатели. Позаботились спасатели и о соблюдении в их домах правил пожарной безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Спасатели поздравили брестчанок с Днём Матери

Крайне важно заложить фундамент безопасного поведения ребёнку с самого раннего возраста, - констатировали спасатели, обращаясь к матерям. Работники Брестского городского отдела по ЧС уделяют огромное внимание профилактике детского травматизма, посещают в учреждениях образования разные возрастные категории детей. Однако, первоочередную роль в воспитании культуры безопасности играют конечно же родители. Поэтому обязанность семьи – создать безопасные условия для роста и развития ребенка, - не уставали повторять работники службы спасения.

 
Теги: Брест
 
 
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«Мама – это не только первое слово ребёнка, и первое теплое прикосновение. Это главный человек с момента появления ребёнка и на протяжении всей его жизни, - начал...
 
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