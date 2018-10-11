Спасатели поздравили брестчанок с Днём Матери

«Мама – это не только первое слово ребёнка, и первое теплое прикосновение. Это главный человек с момента появления ребёнка и на протяжении всей его жизни, - начал своё поздравление к матерям МЧС главный спасатель Бреста Виталий Кулинич, - с женщины-Матери начинается жизнь…».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Читать полностью в источнике с фото:





Начальник Брестского городского отдела по ЧС поблагодарил сотрудниц службы спасения за труд и вклад в воспитание молодого поколения. Накануне прекрасного праздника – Дня Матери без внимания не остались многодетные мамы Бреста: огнеборцы нанесли визиты в их семьи.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Читать полностью в источнике с фото:





В качестве знака внимания им были вручены цветы, а также установлены пожарные извещатели. Позаботились спасатели и о соблюдении в их домах правил пожарной безопасности.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59663.php

Читать полностью в источнике с фото:





Крайне важно заложить фундамент безопасного поведения ребёнку с самого раннего возраста, - констатировали спасатели, обращаясь к матерям. Работники Брестского городского отдела по ЧС уделяют огромное внимание профилактике детского травматизма, посещают в учреждениях образования разные возрастные категории детей. Однако, первоочередную роль в воспитании культуры безопасности играют конечно же родители. Поэтому обязанность семьи – создать безопасные условия для роста и развития ребенка, - не уставали повторять работники службы спасения.