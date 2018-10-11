Матч года. Беларусь играет с Люксембургом в Лиге наций. Онлайн TUT!

Футболисты сборной Беларуси принимают сегодня команду Люксембурга в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА — нового турнира, дающего шанс андердогам прорваться на чемпионат Европы. Поединок с «люксами» пройдет на минском стадионе «Динамо» и начнется в 21.45.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Беларусь — Люксембург.

Люксембург в последние годы стал неудобным соперником для белорусов. И если раньше неудачей во встрече с командой сантехников, парикмахеров и почтальонов считалась ничья, то теперь и поражениям от них у нас уже никто не удивляется. Ну, а в минувшем отборочном цикле в ЧМ-2018 белорусы доигрались до того, что впервые финишировали в своей группе ниже Люксембурга, в очных дуэлях с этим соперником набрав 1 очко из 6 возможных.

Хотя баланс матчей за все годы пока в пользу сборной Беларуси, которая в 10 предыдущих встречах одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения (2:0, 0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 0:1).

Вообще же стоит отметить, что сборная Люксембурга, население которого составляет около 300 тысяч жителей, за последнее десятилетие заметно окрепла. В ее составе уже появились профессиональные футболисты, в том числе из клубов Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Франции, Швеции, США, Англии, Молдовы…

А в рейтинге ФИФА Люксембург и вовсе уже почти догнал сборную Беларуси. У «люксов» 82-я позиция, у белорусов — 80-я.

Поэтому неудивительно, что после двух туров Люксембург возглавляет турнирную таблицу в нашей группе в Лиге наций. Они пока не теряли очков и даже не пропускали мячей, разгромив дома Молдову (4:0) и Сан-Марино (3:0) в гостях.

Белорусы же после домашней разгромной победы над Сан-Марино (5:0) вымучили затем в гостях ничью у Молдовы (0:0).

Очевидно, что потеря очков в сегодняшней дуэли с Люксембургом резко уменьшит шансы белорусов на победу в своей группе, которая позволит затем побороться за выход на Евро-2020.

Так что вовсе не будет преувеличением сказать, что сегодня сборная Беларуси проводит матч года, от исхода которого зависит дальнейшая судбьба национальной комады, причем не только в Лиге наций.

В стане белорусской дружины это понимают. И ясно, что никакой недооценки соперника нет и близко. Скорее, тревожно за то, чтобы в головах футболистов не заселился «комплекс Люксембурга», который может сковать им руки и ноги.

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Такое впечатление, что в сборной Люксембурга догадываются о возможных психологических проблемах белорусов и не скрывают, что едут в Минск за победой.

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И если принять во внимание то, что в 10 последних матчах сборная Люксембурга проиграла лишь дважды, а в последних четырех поединках не пропускала голов, то эти смелые заявления вовсе не кажутся блефом.

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