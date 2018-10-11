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Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма
Новости Беларуси. В честь Всех Святых. Беларусь готовиться к встрече патриарха Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он освятит главный престол знакового для нашей страны храма-памятника в Минске. Сакральное сооружение – величественное не только по виду, но и своему замыслу.
Строили всем миром. Ради сохранения памяти о цене мира в Беларуси. Под алтарём – лобным местом храма – крипта. Здесь покоятся останки защитников Отечества и хранится земля с мест боёв. Впрочем, сам храм воплощает в себе весь трагизм и величие нашей истории.
Храм, можно сказать, ровесник белорусского суверенитета (строительство начато в 91-м). Соблюдая все каноны византийского обустройства, благодаря твёрдому характеру настоятеля Фёдора Повного в интерьер вплетён национальный характер.
Протоирей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:
10 тысяч фаянсовых деталей – из России, мозаичное панно – дело рук белорусских мастеров. Теперь перед открытием в буквальном смысле сдувают пылинки с современного шедевра православного зодчества.
Виктория Крук, прихожанка:
Всехсвятский храм до полного открытия – по-церковному сказать освящения – уже вошёл в историю страны.
Здесь прошла «Молитва за Беларусь». Под сводами православного комплекс при участии Президента Александра Лукашенко собрались представители государства со своими семьями и духовенства всех конфессий Беларуси.
Евгений Пустовой, СТВ:
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Новости Беларуси. В честь Всех Святых. Беларусь готовиться к встрече патриарха Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он освятит главный престол...
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