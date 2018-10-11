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Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

12.10.2018 21:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В честь Всех Святых. Беларусь готовиться к встрече патриарха Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Он освятит главный престол знакового для нашей страны храма-памятника в Минске. Сакральное сооружение – величественное не только по виду, но и своему замыслу.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Строили всем миром. Ради сохранения памяти о цене мира в Беларуси. Под алтарём – лобным местом храма – крипта. Здесь покоятся останки защитников Отечества и хранится земля с мест боёв. Впрочем, сам храм воплощает в себе весь трагизм и величие нашей истории.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Храм, можно сказать, ровесник белорусского суверенитета (строительство начато в 91-м). Соблюдая все каноны византийского обустройства, благодаря твёрдому характеру настоятеля Фёдора Повного в интерьер вплетён национальный характер.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Протоирей Фёдор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:
До этого они работали так: проектор – на стенку с такого эскиза, и вперед. А здесь им пришлось по-настоящему быть творцами.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

10 тысяч фаянсовых деталей – из России, мозаичное панно – дело рук белорусских мастеров. Теперь перед открытием в буквальном смысле сдувают пылинки с современного шедевра православного зодчества.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Виктория Крук, прихожанка:
Здесь столько вложено души, сил, любви. Поэтому, я думаю, это будет для всех место радости, душевного спокойствия.

«Этот храм отныне всецело будут принадлежать Богу»: патриарх Кирилл освятит храм-памятник в честь Всех Святых

Всехсвятский храм до полного открытия – по-церковному сказать освящения – уже вошёл в историю страны.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Здесь прошла «Молитва за Беларусь». Под сводами православного комплекс при участии Президента Александра Лукашенко собрались представители государства со своими семьями и духовенства всех конфессий Беларуси.

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Сакральное сооружение: история Всехсвятского храма

Евгений Пустовой, СТВ:
Здесь каждый белорус может найти не только своего небесного покровителя, но и церквушку его малой родины. Например, Свято-Никольский скит из хутора Вежное стал судьбоносным для истории нашей семьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В честь Всех Святых. Беларусь готовиться к встрече патриарха Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он освятит главный престол...
 
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