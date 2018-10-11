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Средняя стоимость квадратного метра в Минске с начала 2018 увеличилась примерно на 14,5%

12.10.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В третьем квартале в столице было совершено 3000 сделок купли-продажи. Общая стоимость проданных квартир составила примерно 400 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости

Из областных центров лидирует Гомель – 609 договоров. А вот Гродно оказался впереди всех по продажам квартир в новостройках. 219 сделок оказалось достаточно, чтобы опередить даже Минск.

Больше новостей экономики за 12 октября здесь.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В третьем квартале в столице было совершено 3000 сделок купли-продажи. Общая стоимость проданных квартир составила примерно 400 миллионов рублей,...
 
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