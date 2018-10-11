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Средняя стоимость квадратного метра в Минске с начала 2018 увеличилась примерно на 14,5%
Новости Беларуси. В третьем квартале в столице было совершено 3000 сделок купли-продажи. Общая стоимость проданных квартир составила примерно 400 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из областных центров лидирует Гомель – 609 договоров. А вот Гродно оказался впереди всех по продажам квартир в новостройках. 219 сделок оказалось достаточно, чтобы опередить даже Минск.
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Новости Беларуси. В третьем квартале в столице было совершено 3000 сделок купли-продажи. Общая стоимость проданных квартир составила примерно 400 миллионов рублей,...
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