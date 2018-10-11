Белорусы стали больше летать: статистика Национального аэропорта

Новости Беларуси. Согласно статистике Национального аэропорта, в 2018 году количество пассажиров увеличилось на 9 % и превысило 3,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них понадобилось почти 20 тысяч самолетовылетов. Только в сентябре аэропорт обслужил более 450 тысяч человек.