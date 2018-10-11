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О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов
Новости Беларуси. Могилев в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога. 12 октября, в заключительный день V Форума регионов Беларуси и России, участие в нем приняли президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вначале – переговоры один на один, затем – общая дискуссия в рамках пленарного заседания. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин сошлись во мнении, что в основе не только межрегионального сотрудничества, но и союзной интеграции в целом лежит экономика.
В 2017 году совместный товарооборот превысил 30 миллиардов долларов, и сбавлять темпы не намерены. Какие вершины договорились покорять в будущем? Выясняла корреспондент Анастасия Иванникова.
Партнеры, союзники, друзья. Этот насыщенный союзными новостями день президенты Беларуси и России начали с общения один на один. Но сперва Александр Лукашенко
Эффективно. Именно так развиваются белорусско-российские отношения. А все благодаря частоте, глубине и системности встреч двух президентов.
Взять лишь последние месяцы: предыдущие переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина
7 октября глава белорусского государства во время телефонного разговора поздравлял российского лидера с
Но ведь главное – наполнять договоренности конкретным содержанием. Две страны на это настроены.
Сейчас для Беларуси и России открылась еще одна страница сотрудничества. Заговорили об этом потому, что назначен новый
Кстати, новый посол впервые наделен дополнительными, масштабными полномочиями (прежде всего в экономике), что подтверждает важность двустороннего диалога. Сегодня странам есть, чем похвастаться. Россия – основной торговый партнер Беларуси.
По итогам 2017 года товарооборот составил больше 32 миллиардов долларов и по сравнению с прошлым увеличился на 23,5 %.
Россия и Беларусь – стратегические союзники. Диалог налажен в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, вместе строим Союзное государство. Общие болезненные вопросы, конечно, есть (взять, к примеру,
Недопонимания, что скрывать, возникают и в сельскохозяйственной сфере. Они связаны с ограничениями поставок продукции наших молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. До конца 2018 года ситуацию
Пришло время пристальное внимание обратить и на углубление кооперации. Об этом и не только два президента сказали уже на пленарном заседании V Форума регионов.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Сегодня это уже традиция – встречать глав двух дружественных государств. За все эти годы Форум регионов себя зарекомендовал. Всего за время его существования заключено контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. Впрочем, это с экономической стороны.
Каждый раз находили и чем удивить. В рамках второго форума в Сочи работала уникальная выставка образцов белорусско-российской интеграции. Специально к третьему, уже в Беларуси, была приурочена главная агропромышленная выставка «Белагро», которую не обошли стороной два президента.
Александр Лукашенко и Владимир Путин проехали на автобусе и осмотрели по ходу экспозиции несколько предприятий. А в конце своего маршрута Владимир Путин даже
На V Форуме регионов тоже много тех самых «впервые». Так, впервые во время форума прошел Совет делового сотрудничества, где совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий двух стран. По итогам подписано 13 договоров общей суммой в 335 миллионов долларов. Конструктивный диалог состоялся 12 октября и у руководителей регионов двух стран. Подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве. Такая насыщенная программам, безусловно, помогает найти новые точки соприкосновения.
Но с самого начала нужно определить те сферы, в которых межрегиональный диалог может и должен помочь, – подчеркнул во время пленарного заседания Александр Лукашенко. А еще назвал сегодняшнее мероприятие хорошей традицией. Традицией, которая объединяет всех заинтересованных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основными торговыми партнерами, здесь отмечал президент, остаются Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская, Тюменская и другие области. Объем торговли с данными регионами составляет более 70 % белорусско-российского товарооборота. Это очень высокий результат, но важно наладить такой же темп сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются все необходимые инструменты.
В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицам в нашем правительстве, местных органах власти.
Сегодня производственная кооперация связывает более 8000 предприятий двух стран. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств. Именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции.
Не удивительно, что особенно актуальным остается вопрос снятия всех препятствий в развитии совместных производств.
От препятствий, а точнее, ограничительных мер, хотят уйти и в агропромышленном комплексе.
Своими «кооперационными» планами с нашей съемочной группой поделился губернатор Самарской области. С этим регионом диалог на должном уровне. Об этом говорят цифры товарооборота: за 8 месяцев 2018 года наторговали больше, чем за весь 2017.
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области (Россия):
Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и регионов России включает более 300 соглашений. В основном они направлены на наращивание объемов взаимных поставок, расширение товаропроводящей сети, укрепление производственной кооперации, создание сборочных производств. Благодаря форуму «контрактная копилка» существенно пополнится.
Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области (Россия):
Кроме того, точки соприкосновения готовы искать в строительной сфере. А еще две страны намерены задействовать научный и кадровый потенциал.
Александр Лукашенко:
У нас есть положительные примеры станкостроения, разработки двигателей для карьерных самосвалов, поставки компонентов для предприятий автопрома. Кроме того, в Беларуси уже производятся различные марки технического углерода на заводе «Омск Карбон Могилев», а так же группой «Содружества» в Калининградской области созданы производственно-логистический комплекс и маслоэкстракционный завод по выпуску продукции из сои и рапса в Сморгони.
Все эти проекты реализованы и работают при непосредственной поддержке белорусских и российских губернаторов. Во многом именно благодаря их целеустремленности воплощаются в жизнь позитивные начинания, которые сближают наши государства, наполняют конкретным смыслом белорусско-российские отношения.
Сегодня насчитывается несколько десятков союзных программ, которые в первую очередь направлены на создание наукоемкой продукции. Взять, к примеру, медицину. Так, программа «Спинальные системы» позволит значительно улучшить результаты реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сократить сроки и материальные затраты на их лечение в 3-4 раза.
Сотрудничаем в кардиохирургии и фармацевтике.
Приоритетные направления сотрудничества во время своего выступления перечислил и Владимир Путин. Импортозамещение, промышленная кооперация, госзакупки…
Вместе строим и Белорусскую АЭС. Ввести ее намерены по плану,
Российский лидер уверен: уровень взаимной торговли не соответствует потенциалу.
Кстати, последнее время активно обсуждали вопрос
К рассмотрению компенсации от налогового маневра стороны вернуться в ноябре. К тому моменту, как россияне его завершат, белорусы, по словам вице-премьера, могут рассмотреть возможность поставок из других стран.
Что же касается индикативных балансов нефтепродуктов, то еще ранее сообщалось о согласовании на текущий период и 2019 год.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В целом пленарное заседание V Форума регионов получилось очень богатым на темы. Поднимались самые разные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, участники в который раз убедились: реализовывать проекты гораздо легче в условиях синхронизированных законодательств. Поэтому решено: парламентарии и дальше продолжат работу над концепцией их сближения.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Идею создания модельных законов российские коллеги поддерживают. Такая практика успешно используется в других интеграционных сообществах. Единое правовое поле сегодня крайне важно создать для развития IT-страны. И белорусы, и россияне приняли ряд законов, стимулирующих цифровое развитие.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Как бы то ни было, нынешний Форум регионов Беларуси и России уже история.
Коллеги, друзья и партнеры договорились встретиться вновь в 2019 году. Обсудить планируют молодежную тематику.
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Новости Беларуси. Могилев в эти дни стал площадкой для масштабного политического и экономического диалога. 12 октября, в заключительный день V Форума регионов...
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