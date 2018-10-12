Шнуров троллит тех, кто считает, что он снова женился. Но и не отрицает этого

В Сети появилась информация, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует снова жениться, — об этом сообщила «Фонтанка.ру». В ответ на это музыкант опубликовал у себя в Instagram матерное стихотворение и сказал, что ему «индифферентно, чем живут другие твари», но факт возможной свадьбы отрицать не стал: «Есть женитьба? Нет женитьбы? Шум стоит, как темный лес».

Вчера эпатажного музыканта засняли в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга вместе с новой избранницей. По словам очевидцев, пара подавала заявление на регистрацию брака.

Сегодня ночью в Instagram появился ответ Шнурова на бурную реакцию фанатов. Если коротко, в стихотворной форме Шнур эмоционально высказывается, что ему не интересно, чем живут другие, и он не понимает, откуда такой ажиотаж вокруг его персоны.

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а в начале сентября артист появился на церемонии вручения 16-й ежегодной премии «Человек года — 2018» по версии журнала GQ с новой девушкой. Шнуров сообщил журналистам, что девушку зовут Варвара и она поэтесса. Больше у артиста прессе ничего выяснить не удалось.

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