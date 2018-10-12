﻿ Шнуров троллит тех, кто считает, что он снова женился. Но и не отрицает этого. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шнуров троллит тех, кто считает, что он снова женился. Но и не отрицает этого

12.10.2018 23:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сети появилась информация, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует снова жениться, — об этом сообщила «Фонтанка.ру». В ответ на это музыкант опубликовал у себя в Instagram матерное стихотворение и сказал, что ему «индифферентно, чем живут другие твари», но факт возможной свадьбы отрицать не стал: «Есть женитьба? Нет женитьбы? Шум стоит, как темный лес».

Вчера эпатажного музыканта засняли в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга вместе с новой избранницей. По словам очевидцев, пара подавала заявление на регистрацию брака.

Сегодня ночью в Instagram появился ответ Шнурова на бурную реакцию фанатов. Если коротко, в стихотворной форме Шнур эмоционально высказывается, что ему не интересно, чем живут другие, и он не понимает, откуда такой ажиотаж вокруг его персоны.

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а в начале сентября артист появился на церемонии вручения 16-й ежегодной премии «Человек года — 2018» по версии журнала GQ с новой девушкой. Шнуров сообщил журналистам, что девушку зовут Варвара и она поэтесса. Больше у артиста прессе ничего выяснить не удалось.

Читайте также
Фотофакт: Шнуров вышел в свет с новой девушкой
На концерт «Ленинграда» — солд-аут: выберите себе что-то еще
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шнур опубликовал матерное стихотворение про то, что ему "индифферентно, чем живут другие твари". Но факт возможной свадьбы отрицать не стал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Испанский король с супругой посетили Мальорку в траурных одеяниях - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика