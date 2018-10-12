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Шнуров троллит тех, кто считает, что он снова женился. Но и не отрицает этого
В Сети появилась информация, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует снова жениться, — об этом
Вчера эпатажного музыканта засняли в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга вместе с новой избранницей. По словам очевидцев, пара подавала заявление на регистрацию брака.
Сегодня ночью в Instagram появился ответ Шнурова на бурную реакцию фанатов. Если коротко, в стихотворной форме Шнур эмоционально высказывается, что ему не интересно, чем живут другие, и он не понимает, откуда такой ажиотаж вокруг его персоны.
Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в
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Шнур опубликовал матерное стихотворение про то, что ему "индифферентно, чем живут другие твари". Но факт возможной свадьбы отрицать не стал.
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