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"Клочок русской земли". Это Лукашенко о Могилеве. А он что - "русский президент"?

12.10.2018 21:58 — Разное | Партизан  
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12 октября в Могилеве перед пленарным заседанием V Форума регионов встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Пресс-служба Лукашенко так пересказала высказывание Лукашенко об этом белорусском городе: "Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметил, что этот город не только белорусский, но и русский, поскольку находится около российской границы на востоке Беларуси".


Однако на видео телеканала "Беларусь 1" высказывание Лукашенко было таким: "Я с удовольствием приветствую вас здесь, на могилевской земле. По настроению (знаю вас давно) вижу, что вы чувствуете здесь себя как у себя дома, на этом клочке, можно сказать, русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский. Это восток Беларуси".

с 3.26 минуты

Как видим, разница есть. Кстати, на видео БелТА эти слова белорусского руководителя вырезали.

 
Теги: Могилев
 
 
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12 октября в Могилеве перед пленарным заседанием V Форума регионов встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин.
 
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