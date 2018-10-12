"Клочок русской земли". Это Лукашенко о Могилеве. А он что - "русский президент"?

Пресс-служба Лукашенко так пересказала высказывание Лукашенко об этом белорусском городе: "Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметил, что этот город не только белорусский, но и русский, поскольку находится около российской границы на востоке Беларуси".









Однако на видео телеканала "Беларусь 1" высказывание Лукашенко было таким: "Я с удовольствием приветствую вас здесь, на могилевской земле. По настроению (знаю вас давно) вижу, что вы чувствуете здесь себя как у себя дома, на этом клочке, можно сказать, русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский. Это восток Беларуси".





с 3.26 минуты





Как видим, разница есть. Кстати, на видео БелТА эти слова белорусского руководителя вырезали.