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Принцесса Евгения вышла замуж. Первые фото с церемонии

12.10.2018 21:46 — Разное | Партизан  
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Сегодня в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце состоялось торжественное бракосочетание Принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбенка.

Принцесса Евгения вышла замуж. Первые фото с церемонии
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Кроме многочисленных членов Королевской семьи на церемонии замечено много селебрити, и среди гостей были Наоми Кембел, Деми Мур, Кара Делевинь, Робби Вильямс с супругой и даже Стивен Фрай.

Они сказали «Yes, I do» - в часовне Святого Георгия скрепили свои отношения узами брака Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбенка. Молитву Ave Maria исполнил Андреа Бочелли. Уже стали появляться первые фото. 



 
 
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Сегодня в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце состоялось торжественное бракосочетание Принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбенка.
 
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