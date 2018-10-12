|
Принцесса Евгения вышла замуж. Первые фото с церемонии
Сегодня в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце состоялось торжественное бракосочетание Принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбенка.
Кроме многочисленных членов Королевской семьи на церемонии замечено много селебрити, и среди гостей были Наоми Кембел, Деми Мур, Кара Делевинь, Робби Вильямс с супругой и даже Стивен Фрай.
Они сказали «Yes, I do» - в часовне Святого Георгия скрепили свои отношения узами брака Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбенка. Молитву Ave Maria исполнил Андреа Бочелли. Уже стали появляться первые фото.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце состоялось торжественное бракосочетание Принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбенка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)