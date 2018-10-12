Принцесса Евгения вышла замуж. Первые фото с церемонии

Кроме многочисленных членов Королевской семьи на церемонии замечено много селебрити, и среди гостей были Наоми Кембел, Деми Мур, Кара Делевинь, Робби Вильямс с супругой и даже Стивен Фрай.





Они сказали «Yes, I do» - в часовне Святого Георгия скрепили свои отношения узами брака Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбенка. Молитву Ave Maria исполнил Андреа Бочелли. Уже стали появляться первые фото.







