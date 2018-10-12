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Не хуже Гомеля. Здание Брагинского райисполкома отремонтируют за $500000

12.10.2018 21:29 — Разное | Партизан  
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Коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства Речицкого района" проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского районного исполнительного комитета».

Начальная цена тендера составляет 1 088 414 BYN. Источником финансирования является местный бюджет.



Начало выполнения строительно-монтажных работ запланировано на 29 октября 2018г. Планируемый срок выполнения работ -  4 месяца.

Напомним, что в Гомельском облисполкоме недавно был проведен капитальный ремонт помещений административного здания. По имеющимся данным дороже всего обошлась модернизация главного входа – 823,9 тыс. BYN. 

 
 
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Коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства Речицкого района" проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ...
 
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