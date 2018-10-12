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Не хуже Гомеля. Здание Брагинского райисполкома отремонтируют за $500000
Коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства Речицкого района" проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского районного исполнительного комитета».
Начальная цена тендера составляет 1 088 414 BYN. Источником финансирования является местный бюджет.
Начало выполнения строительно-монтажных работ запланировано на 29 октября 2018г. Планируемый срок выполнения работ - 4 месяца.
Напомним, что
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Коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства Речицкого района" проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ...
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