Белорус Кирилл Корнюшко стал чемпионом мира по кикбоксингу

На минувших выходных, 7 октября, в Риге прошли итоговые бои чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAK1F (World Amateur K-1 Federation).





Всего было около 200 участников. В весовой категории до 67 кг среди мужчин чемпионом мира стал пожарный Кирилл Корнюшко из Борисова.





Ему 21 год, последние 6 лет парень тренируется в борисовским филиале спортивного клуба «Патриот».





В финале он отправил в нокаут баска ударом колена в голову.







