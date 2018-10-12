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Белорус Кирилл Корнюшко стал чемпионом мира по кикбоксингу
В Риге прошли итоговые бои чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAK1F.
На минувших выходных, 7 октября, в Риге прошли итоговые бои чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAK1F (World Amateur K-1 Federation).
Всего было около 200 участников. В весовой категории до 67 кг среди мужчин чемпионом мира стал пожарный Кирилл Корнюшко из Борисова.
Ему 21 год, последние 6 лет парень тренируется в борисовским филиале спортивного клуба «Патриот».
В финале он отправил в нокаут баска ударом колена в голову.
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В Риге прошли итоговые бои чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAK1F.
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