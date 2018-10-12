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Испанский король с супругой посетили Мальорку в траурных одеяниях - СМИ

12.10.2018 22:39 — Разное | Интерфакс  
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Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия совершили поездку на остров Мальорка, где произошло наводнение, вызванное проливными дождями, сообщают в пятницу западные СМИ.

Королевская чета, одетая в черные одежды в знак траура, встретилась с пострадавшими от стихии. Король и королева посетили несколько домов в муниципалитете Сан-Лоренсо, который в наибольшей степени оказался затронут наводнением.

Сообщается, что они поблагодарили волонтеров, которые оказывали помощь в ходе спасательных операций, и пожали им руки.

Ранее зону бедствия посетил также премьер-министр Испании Педро Санчес, который выразил поддержку семьям и друзьям погибших.

Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка составило 12 человек.

 
 
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Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия совершили поездку на остров Мальорка, где произошло наводнение, вызванное проливными дождями, сообщают в...
 
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