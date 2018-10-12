65% белорусов верят в победу своей сборной над Люксембургом - букмекеры

В преддверии матча футбольных сборных Беларуси и Люксембурга в рамках Лиге Наций белорусы высказали предположение, что победу одержат белорусы, либо матч закончится вничью со счетом 0:0, рассказали в букмекерской конторе "Пари-Матч".

"На данный момент 65% белорусов, сделавших ставки на предстоящий матч, верят в победу своей сборной. Но не стоит забывать, что цифра может существенно измениться за счет ставок в режиме реального времени", - отметили специалисты спортивных прогнозов.

Они также отметили, что несмотря на патриотичность, самой популярной ставкой у белорусов остается ничья - 36% от всех ставок на точный счет сделаны именно на "0-0".

"И все же, максимальная ставка на исход игры в данный момент адресована не белорусской сборной, а сделана на то, что сборная Люксембурга не проиграет, и эквивалента $500", - рассказали в "Пари-Матч".

Матч Беларусь – Люксембург состоится поздно вечером 12 октября.