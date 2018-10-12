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Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На минском стадионе «Динамо» парни Игоря Криушенко принимают соперников из Люксембурга (кстати, лидеров нашей группы D). Начался второй тайм, счет 1:0 в пользу белорусской сборной.
Ирина Петыш, СТВ:
Начало более чем положительное, счет открыл Антон Сарока. Тысячи болельщиков пришли поддержать нашу команду, и пока они довольны.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Источник фото: abff.by На минском...
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