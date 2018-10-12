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Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

12.10.2018 23:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

Источник фото: abff.by

На минском стадионе «Динамо» парни Игоря Криушенко принимают соперников из Люксембурга (кстати, лидеров нашей группы D). Начался второй тайм, счет 1:0 в пользу белорусской сборной.

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

Ирина Петыш, СТВ:
Сегодня сборная Беларуси проводит один из важнейших матчей в Лиге наций. В гостях у нас Люксембург. Для обеих команд эта игра очень важна. Если победит Люксембург, они упрочат свое лидерство в нашем дивизионе D. Если же победим мы, мы выйдем на первое место, и это добавит нам уверенности.

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

Источник фото: abff.by

Начало более чем положительное, счет открыл Антон Сарока. Тысячи болельщиков пришли поддержать нашу команду, и пока они довольны.

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Источник фото: abff.by На минском...
 
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