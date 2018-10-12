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"Лучше при плохой игре взять 3 очка, чем при хорошей не выиграть". Белорусы - о победе над Люксембургом

13.10.2018 01:52 — Разное | Tut.by  
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Сегодня сборная Беларуси одержала вторую победу в Лиге Наций. «Белокрылые» в тяжелом противостоянии обыграли сборную Люксембурга со счетом 1:0. После матча Михаил Сиваков и Иван Маевский рассказали о качестве газона на стадионе Динамо и ожиданиях от домашнего спарринга с командой Молдовы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Михаил Сиваков посетовал на недостаточную реализацию.

— Были моменты, которые мы не реализовали. Скажу, что во втором тайме было сложнее, соперник увеличил давление. Повторюсь, могли забить еще, но желание сохранить счет перевесило. Хотелось убежать в контратаку, но в отсутствии последнего паса это нелегко.

Иван Маевский отыграл все 90 минут матча, став одним из лучших на поле.

— Второй тайм был труднее, чем первый?

— После перерыва играли не так, как хотелось бы. Плюс первые 10−15 минут что-то не очень позитивно прошли. Лига Наций такой турнир, что главное завоевать баллы. Я сторонник того, что лучше при плохой игре заработать три очка, чем при хорошей не выиграть. Главную задачу мы выполнили, нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре.

— Почему в первом тайме так часто случались ошибки и обрезки у своих ворот?

— Не сразу вошли в игру, чувствовалась несобранность. Второй тайм — психология. Люксембург для нас команда какая-то непонятная. Мы много матчей играем друг против друга и всегда разная атмосфера и счет на табло.

При всем этом у нас было два стопроцентных момента. Если бы Антон Путило и Антон Сарока забили, был бы совсем другой счет и закончили бы матч спокойно.

— Казалось, что весь матч команда очень волновалась. Связано ли это с важностью матча?

— Возможно. Хотя, мне кажется, беспокоиться не о чем. Все ребята опытные и понимают, что за турнир и какие цели поставлены. Сразу не приноровились к сопернику, в каких-то эпизодах занервничали. Зато в первом тайме забили гол.

— Игроки сегодня часто поскальзывались…

— Поле очень специфическое. Оно твердоватое и даже на железных шипах очень скользко. И по нам, и по сопернику это было заметно.

— Какой будет настрой на ответный матч против Люксембурга?

— Точно будем играть по-иному. Посмотрим, какая будет атмосфера после игры с Молдовой. Она первостепенна на данный момент.

 
 
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Сегодня сборная Беларуси одержала вторую победу в Лиге Наций. "Белокрылые" в тяжелом противостоянии обыграли сборную Люксембурга со счетом 1:0. После матча Михаил...
 
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