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"Гол стал подарком, которого не должно было быть". Резюме тренеров после матча Беларусь - Люксембург

13.10.2018 01:44 — Разное | Tut.by  
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Наставник сборной Беларуси Игорь Криушенко после победы над Люксембургом (1:0) в третьем туре Лиги наций похвалил футболистов за самоотдачу и порадовался лидерству команды в группе D2. Его коллега из Люксембурга Люк Хольц назвал завершившийся матч лучшим для своих подопечных против белорусов, хотя у них есть и победный опыт в играх против «белокрылых».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Криушенко: «Вы сегодня видели, что Люксембург — это неплохая команда»

— В первом тайме была достаточно аккуратная игра, особенно в начале, — сказал на пресс-конференции Игорь Николаевич. — Наверное, игроки страховались, думали, как бы не допустить какую-нибудь ошибку и не дать из-за нее организовать сопернику какую-нибудь атаку. Отсюда не так много рисковали в передачах, старались сыграть более-менее надежно. Концовку тайма провели неплохо, в последние 15 минут создавали моменты и забили гол, что важно для уверенности.

В перерыве между таймами не говорил ребятам играть на удержание счета. Наоборот, что нужно так же атаковать и так же аккуратно сыграть сзади. Были у нас моменты и подходы. Жаль, что не забили еще. Напряжение сохранялось до конца матча, особенно при стандартах у наших ворот, на навалах. Рад, что все закончилось нашей победой. Благодарю ребят за самоотдачу и желание. Прервали эту свою неудачную серию с Люксембургом.

— Люксембург побеждал сборную Беларуси, играл с ней вничью, но именно сегодняшний матч тренер Люксембурга назвал лучшим в исполнении своих подопечных против Беларуси. А будете ли вы так категоричны в оценках?

— Для нас сегодня была важна победа. Надеюсь, что лучшие наши игры впереди. Хотя по желанию и самоотдаче вопросов нет. Да, понятно, есть определенные игровые шероховатости, но они всегда возникают, это естественный момент. Для меня важнее всего сегодня результат, содержание… Над ним работаем. Будем стараться его корректировать.

А Люксембург… Я как бы уже до это говорил, что эта команда прогрессирует. Вы сегодня видели, что это неплохая команда. Тем приятнее было добиться сегодня победы, хотя противостояние не закончено.

— Сейчас вы чувствуете, что контролируете ситуацию в группе D2?

— По крайней мере, мы вернули себе стратегическое преимущество. Я и до этого говорил и повторюсь, что важна каждая игра. Наверное, многое решится именно в очных встречах с Люксембургом.

— На протяжении всей игры футболисты падали, даже на ровном месте и в ситуациях без давления со стороны соперников. Есть ли причины быть недовольным состоянием поля?

— Специфика поля такая. Давно наблюдаю игры минского «Динамо» на этом поле. Действительно, очень много падений. Верхний слой поля — молодая трава, она еще не настолько пустила корневую систему… В моменты сильной опоры она вылетает, а внизу достаточно жесткий грунт, поэтому тяжело правильно подобрать шипы. Отсюда столько падений.

— С чем вы связываете осторожное начало матча со стороны своих футболистов?

— Возможно, хотели сыграть аккуратнее, а в некоторых моментах за счет того, что делали лишние касания, соперники успевали переместиться, что приводило к ненужным потерям. А Люксембург очень хорошо переходит из обороны в атаку, «вылетает». Дашь какие-то лишние зоны, так они сразу поднимутся высоко! С этим была связана осторожность, поэтому игра смотрелась суховато.

Пару потерь было у Антона Путило перед своей штрафной. Хотел более эффектно выйти, а соперник читал эти моменты. Нужно было более глубоко играть, выходить через центральных защитников и через вратаря. В перерыве мы поговорили об этом.

— Как оцените игру Антона Путило после возвращения в сборную?

— Те функции, которые на него возлагались, с большего он сделал неплохо. И впереди обострял, и по возможности старался помогать чуть ниже. В общем, я доволен.

— Антон Сарока один момент реализовал и, кажется, не завершил голом еще два. Им довольны?

— Главное — забил, гол победный. Ну, а работать всегда есть над чем, тем более нападающему — в завершении. Для меня важно, что моменты у него есть и то, что он забил сегодня победный для команды гол.

— Как не допустить повторения молдавского сценария, той ничьей в матче на выезде, 15 октября?

— Есть два дня. Будем думать. Посмотрим, кто из футболистов в каком состоянии. Люксембург закончился. Победа в матче против Молдовы нам также нужна. Все оценим, разберем. Будем делать выводы и двигаться дальше.

Хотелось бы еще денек отдыха, чтобы сыграть через три дня на четвертый. Тем не менее все команды в одинаковых условиях, поэтому роптать смысла нет. Завтра будет восстановительная работа для сыгравших футболистов, остальные проведут полноценную тренировку. За день до игры с Молдовой получим оперативную информацию по функциональному состоянию игроков. Из этого будем исходить при выборе состава на будущий матч.

— Половина группового этапа позади, сборная Беларуси пока не пропускает. Дело в том, что соперники вам не доставляют серьезных неприятностей?

— Нет, вы же видели сегодня, что у Люксембурга были подходы к нашим воротам. Скажу, что это не очень приятные моменты для нас. По крайней мере, в основном мы ликвидировали угрозы. Помогали и вратарь, и линия обороны, и полузащитники. Когда «ноль» сзади, это добавляет уверенности команде.

Хольц: «Гол Беларуси — подарок с нашей стороны, которого не должно было быть»

— Если говорить о результате, то я расстроен, — признался Люк Хольц. — Но если учитывать, как развивались события в матче, то меня порадовала игра нашей команды. Думаю, что из всех матчей, которые мы провели со сборной Беларуси, этот — лучший в нашем исполнении. Если вы проанализируете первый тайм, то белорусы в первый раз ударили по воротам, наверное, на 20-й минуте. Потом у них было несколько полумоментов до забитого гола. Думаю, он — подарок с нашей стороны, которого не должно было быть.

В первом тайме очень много наших ударов было заблокировано. У сборной Беларуси очень хорошая защита, поэтому… Во втором тайме у нас тоже были хорошие шансы на гол, но, к сожалению, подвела реализация.

— Правильно ли мы поняли — лучший матч для Люксембурга против Беларуси? Но ведь вы побеждали Беларусь и играли с ней вничью!

— Да, это так. Я держу в уме матчи против сборной Беларуси в то время, когда я был тренером команды — два года назад и до этого несколько раз мы встречались. В тех матчах сборная Беларуси имела подавляющее преимущество. Как я говорил вчера, два года назад нам удалось сыграть вничью с Беларусью в гостях (1:1) благодаря нашему характеру, а не потому, что мы сыграли хорошо. Поэтому я считаю, что сегодняшний матч с нашей стороны был лучшим против Беларуси за все время.

— Два абсолютно разных тайма. Как вы это объясните?

— Я не заметил, что в нашем исполнении было два разных тайма.

 
 
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Так, Люк Хольц назвал завершившийся матч лучшим для своих подопечных против белорусов, хотя у них есть и победный опыт в играх против Беларуси.
 
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