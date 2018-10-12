ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

13.10.2018 — Разное | Шахтер (Солигорск)  
Размер текста:
A
A
A
В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка
Автор: 
Павел Мартышенко

12 октября в агрогородке Величковичи депутаты областного, районного и сельского советов помогли жителям Величкович Копацевичского сельсовета навести порядок в своем населенном пункте. Участие в субботнике приняла и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусьчлен Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Юлия Мурина.

Ранее в агрогородке была проведена работа по сносу старых полуразрушенных бесхозных построек, после которой осталось большое количество мусора. Именно его убрал депутатский корпус в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка на земле.

 

 

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

 

В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

- Мне бы очень хотелось, чтобы на нашем примере, видя то, как мы работаем и стараемся, местные жители поддерживали порядок и привели в соответствующее состояние свои хозяйственные постройки. Хотелось бы выразить благодарность предприятиям, которые помогли нам с техникой, и всем депутатам, которые приняли участие в уборке, – отметила председатель районного Совета депутатов Алла Калеева.

После уборки депутаты продолжили работу по благоустройству, посадив саженцы деревьев на территории агрогородка.

 

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор: Павел Мартышенко12 октября в агрогородке Величковичи депутаты областного, районного и сельского советов помогли жителям Величкович Копацевичского...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Лучше при плохой игре взять 3 очка, чем при хорошей не выиграть". Белорусы - о победе над Люксембургом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика