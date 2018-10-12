В агрогородке Величковичи депутаты помогли в наведении порядка

12 октября в агрогородке Величковичи депутаты областного, районного и сельского советов помогли жителям Величкович Копацевичского сельсовета навести порядок в своем населенном пункте. Участие в субботнике приняла и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Юлия Мурина.

Ранее в агрогородке была проведена работа по сносу старых полуразрушенных бесхозных построек, после которой осталось большое количество мусора. Именно его убрал депутатский корпус в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка на земле.

















































- Мне бы очень хотелось, чтобы на нашем примере, видя то, как мы работаем и стараемся, местные жители поддерживали порядок и привели в соответствующее состояние свои хозяйственные постройки. Хотелось бы выразить благодарность предприятиям, которые помогли нам с техникой, и всем депутатам, которые приняли участие в уборке, – отметила председатель районного Совета депутатов Алла Калеева.

После уборки депутаты продолжили работу по благоустройству, посадив саженцы деревьев на территории агрогородка.