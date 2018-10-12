﻿ И эти погуляли: B 'nb gjurkzkb^The Wall Street Journal узнала об отзыве агентов ФБР в странах Азии после вечеринок с проститутками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И эти погуляли: B 'nb gjurkzkb^The Wall Street Journal узнала об отзыве агентов ФБР в странах Азии после вечеринок с проститутками

13.10.2018 00:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ряд сотрудников ФБР, работающих в странах Азии, был отозван в США из-за расследования, которое ведет Министерство юстиции в их отношении, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным источников издания, работавших по меньшей мере в полудюжине городов Юго-Восточной Азии агентов подозревают в том, что они принимали участие в вечеринках с проститутками. В настоящее время главный инспектор минюста рассматривает обвинения против сотрудников ведомства.

Как сообщили источники издания, обвинения касаются сотрудников ведомства, работавших примерно в шести городах в регионе. Страны, о которых идет речь, не называются. Сейчас, по данным издания, обвинения в отношении сотрудников ФБР изучает главный инспектор министерства юстиции США.

«Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью, на то время, пока эти заявления изучаются», - заявило изданию ФБР в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

В чем подозреваются сотрудники, о которых идет речь, ведомство, не уточнило. Представитель главного инспектора минюста отказался давать комментарии.

В ФБР в ответ на запрос издания заявили, что после того, как Минюст выдвинул обвинения против ряда их агентов, сотрудники были отозваны в Вашингтон, а на их место планируют назначить новых. «Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого сотрудника воспринимаются организацией очень серьезно», - цитирует WSJ заявление ФБР.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд сотрудников ФБР, работающих в странах Азии, был отозван в США из-за расследования, которое ведет Министерство юстиции в их отношении, сообщает The Wall Street Journal со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятое поражение подряд: «Динамо» проиграло «Локомотиву»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика