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Путина в Могилеве встречал и младший сын Лукашенко. Фотофакт

13.10.2018 02:38 — Разное | UDF  
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Telegram-канал «Пул№3» опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России 12 октября.

В числе встречающих Владимира Путина в аэропорту также были посол России в Беларуси Михаил Бабич и Николай Лукашенко.

Путина в Могилеве встречал и младший сын Лукашенко. Фотофакт

ФотоTelegram-канал «Пул №3»

Лукашенко и Путин напились из целебного источника

Лукашенко — Путину: Могилев — город не только белорусский, но и русский

 
Теги: Могилев
 
 
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Telegram-канал опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России.
 
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