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Путина в Могилеве встречал и младший сын Лукашенко. Фотофакт
Telegram-канал «Пул№3» опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России 12 октября.
ФотоTelegram-канал «Пул №3»
Лукашенко — Путину: Могилев — город не только белорусский, но и русский
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Telegram-канал опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России.
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