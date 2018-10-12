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Что происходит с организмом человека, который пьет мало воды?

13.10.2018 02:35 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды. И без поступления этой жидкости в достаточном количестве, организм ждут негативные последствия. Диетолог Хелен Бонд расскажет, какие именно.


Усталость

Даже небольшое обезвоживание может вызвать чувство усталости и апатии. Замедляется метаболизм и существенно снижается концентрация. Для повышения уровня энергии стоит пить воду в необходимом количестве.


Снижение умственной работоспособности

Наш мозг на 75% состоит из жидкости, поэтому неудивительно, что дегидратация влияет на снижение его функциональности. Помимо этого, у человека понижается настроение, и он становится раздражительным.


Потеря эластичности кожи

Концентрация воды в коже доходит до 72%. Следовательно, для поддержания ее эластичности требуется достаточное количество жидкости. При дефиците воды, кожа становится сухой и менее устойчивой к воздействиям внешней среды.


Ухудшение памяти

Дегидратация тела всего на 2% отрицательно сказывается как на краткосрочной, так и на долгосрочной памяти.


Увеличения риска инфекции мочевыводящих путей

Если пить мало воды, то возрастает не только риск заражения мочевых путей, но и появления камней в почках.


Запоры

Достаточный уровень гидратации организма помогает нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Если вода поступает в недостаточных количествах, то вполне вероятен запор и вздутие живота.


Повышенное беспокойство и стресс

Даже минимальное обезвоживание способно вызвать у человека стресс, напряженность и тревогу. Эти состояния отрицательно скажутся на общем процессе жизнедеятельности.


Сухость во рту

Вода является ключевым компонентом слюны. Поэтому не удивительно, что дегидратация организма ведет к появлению сухости в ротовой полости. А нарушение выделений слюны может со временем привести к разрушению зубов.


Головокружение

Многие люди думают, что оно возникает от недоедания. На самом деле, голова также кружится и от обезвоживания.

 
 
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Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды.
 
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