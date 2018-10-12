Что происходит с организмом человека, который пьет мало воды?



Иллюстративное фото

Усталость

Снижение умственной работоспособности

Потеря эластичности кожи

Ухудшение памяти

Увеличения риска инфекции мочевыводящих путей

Запоры

Повышенное беспокойство и стресс

Сухость во рту

Головокружение

Даже небольшое обезвоживание может вызвать чувство усталости и апатии. Замедляется метаболизм и существенно снижается концентрация. Для повышения уровня энергии стоит пить воду в необходимом количестве.Наш мозг на 75% состоит из жидкости, поэтому неудивительно, что дегидратация влияет на снижение его функциональности. Помимо этого, у человека понижается настроение, и он становится раздражительным.Концентрация воды в коже доходит до 72%. Следовательно, для поддержания ее эластичности требуется достаточное количество жидкости. При дефиците воды, кожа становится сухой и менее устойчивой к воздействиям внешней среды.Дегидратация тела всего на 2% отрицательно сказывается как на краткосрочной, так и на долгосрочной памяти.Если пить мало воды, то возрастает не только риск заражения мочевых путей, но и появления камней в почках.Достаточный уровень гидратации организма помогает нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Если вода поступает в недостаточных количествах, то вполне вероятен запор и вздутие живота.Даже минимальное обезвоживание способно вызвать у человека стресс, напряженность и тревогу. Эти состояния отрицательно скажутся на общем процессе жизнедеятельности.Вода является ключевым компонентом слюны. Поэтому не удивительно, что дегидратация организма ведет к появлению сухости в ротовой полости. А нарушение выделений слюны может со временем привести к разрушению зубов.Многие люди думают, что оно возникает от недоедания. На самом деле, голова также кружится и от обезвоживания.