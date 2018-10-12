

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава Чеченской Республикизаявил, что, когда футболистыокажутся на свободе, он готов позвать их в клуб "Ахмат".Как отметил Кадыров, он не ставит перед собой цель давать правовые оценки поступкам Кокорина и Мамаева. При этом чеченский лидер добавил, чтонаписал Кадыров в своём телеграм-канале.Также глава Чечни сообщил, что в команде не будут ждать от Кокорина и Мамаева звёздной игры, так как главной целью являетсяНапомним, в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено два уголовных дела по статье "Хулиганство". Первое — по факту нападения на чиновника Минпромторга, второе — по факту избиения водителя ведущей Первого канала. В Сети также появилось видео с допроса спортсменов. Суд отправил на два месяца под стражу Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева. Их посадили в VIP-камеры столичного СИЗО "Бутырка". Также Лайф писал, что футболистам грозит до семи лет лишения свободы.