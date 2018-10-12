Готовая прожить на 3,5 тысячи рублей министр оказалась миллионершей



Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области

Прожить на три с половиной тысячи

Об этом свидетельствует ее декларация, опубликованная на сайте областного правительства.Согласно документу, в 2016 году доход экс-министра составил 1,75 миллиона рублей. В собственности имелись жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 "квадратов", а также квартира площадью около 32 квадратных метров.В 2017 году квартиры в собственностиуже не было, остальная недвижимость сохранилась.Транспортного средства у бывшей чиновницы также нет.Ранее в сервисе Youtube появилось видео, на котором Соколова спорит с депутатом облдумы от КПРФв здании регионального парламента. Предметом дискуссии стал прожиточный минимум: чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Сама Соколова на эту сумму жить не захотела, так как ей не позволяет "статус". Однако она заявила, что могла бы составить на прожиточный минимум "диетическое и сбалансированное" меню.В пресс-службе губернатора области заявили РИА Новости, что после высказываний министра Соколову отправили в отставку. Ее обязанности будет исполнять первый замминистра. Но источник в правительстве региона уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра