Как белорусские модели с инвалидностью покоряют мировые подиумы. Смотрим фото с показа на Шри-Ланке

Наша белорусская модель с ДЦП Ангелина Уэльская стала единственной участницей с подобным диагнозом на Азиатской и Европейской неделе моды, которая прошла на Шри-Ланке.





Девушка появилась на подиуме в рамках международного инклюзивного показа, организатором которого выступило модельное агентство Massira inclusive. И поделилась с нами своими впечатлениями по возвращении:

— Меня и мою маму встретили в аэропорту с цветами и фотографом. Было очень приятно!





За несколько дней, проведенных в этой экзотической стране, я смогла увидеть очень много и побывала в совершенно ином мире. Могу сказать, что эта среда не приспособлена для нужд людей на колясках, но организаторы постарались минимизировать все физические сложности. Сам показ был очень продолжителен по времени, и в конце все очень устали. Но мысль о том, что я сделала это, гнала от меня всяческую усталость. Это круто: работать с дизайнерами из азиатского региона и слышать от них, что я профессиональная модель. Для меня это очень много значит, так как хочу своим опытом, действиями улучшать жизнь людей с ДЦП.

























В показе участвовала еще одна белоруска — Александра Чичикова, победительница прошлогоднего конкурса «Мисс мира на коляске».







