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Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

13.10.2018 00:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Балерина и многодетная мама – случай, пожалуй, немыслимый. Но героиня нашего сюжета когда-то не побоялась прибавить в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Ирину Еромкину знают многие. Она заслуженная артистка Беларуси, исполнительница основных партий в известных спектаклях, а самое главное – любящая мама троих детей. Как приме Большого удается совмещать жизнь на сцене и в семье? Расскажет корреспондент Виктория Ходсок.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

– Я хочу шарик!
– Пойдем покупать шарик?
– Да! Я хочу сердечко-шарик.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Маленькой Кате уговаривать долго маму не приходится. Балерина Ирина Еромкина своих троих детей – Максима, Ксюшу и Катю – готова баловать чем угодно, особенно когда удается найти свободную от работы минуту.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

У заслуженной артистки плотный график, но для многодетной мамы Ирины смысл жизни – дети.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Для каждой женщины самое главное – это ее дети. Наверное, предназначение женщины – это родить ребенка, а уже сколько – это выбор каждой. И, конечно, самое большое счастье – это дети. И это счастье не сравнимо ни с каким другим.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Она прима Большого, исполнительница известных партий, но ее главная роль – роль мамы. Совмещать непростую работу балерине иногда бывает сложно.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Любимая мама – ее поддержка и опора во всем. Они обе признаются: настолько тесная связь порой даже не требует лишних слов.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Ирина Еромкина:
Для меня моя мама – мой самый дорогой, самый близкий, самый любимый человек. Человек, на которого я могу рассчитывать, положиться всегда. Человек, который меня поддержит, поймет, примет любой.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Тамара Поскробко:
Мама – это для человека все. Она дает человеку жизнь. Она любому ребенку дает прежде всего жизнь. Поэтому значение ее по-другому не выразишь, я считаю. Своей дочери я, конечно, отдаю все свое время.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Ирина Еромкина:
Моя жизнь так сложилась, что я не стала чем-то жертвовать – либо семьей, либо профессией. Я постаралась максимально полноценно выложиться и там, и там.

Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Виктория Ходосок:
В XX веке солистка балета редко могла решиться стать мамой. Но сегодня другое время. Наша героиня – пример тому, что семья и работа друг другу не помеха, и успешная женщина может быть не только профессионалом, но и заботливой мамой.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета

 
 
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Новости Беларуси. Балерина и многодетная мама – случай, пожалуй, немыслимый. Но героиня нашего сюжета когда-то не побоялась прибавить в весе, сообщили в программе...
 
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