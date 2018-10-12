|
Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?
Новости Беларуси. Балерина и многодетная мама – случай, пожалуй, немыслимый. Но героиня нашего сюжета когда-то не побоялась прибавить в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирину Еромкину знают многие. Она заслуженная артистка Беларуси, исполнительница основных партий в известных спектаклях, а самое главное – любящая мама троих детей. Как приме Большого удается совмещать жизнь на сцене и в семье? Расскажет корреспондент Виктория Ходсок.
– Я хочу шарик!
Маленькой Кате уговаривать долго маму не приходится. Балерина Ирина Еромкина своих троих детей – Максима, Ксюшу и Катю – готова баловать чем угодно, особенно когда удается найти свободную от работы минуту.
У заслуженной артистки плотный график, но для многодетной мамы Ирины смысл жизни – дети.
Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Она прима Большого, исполнительница известных партий, но ее главная роль – роль мамы. Совмещать непростую работу балерине иногда бывает сложно.
Любимая мама – ее поддержка и опора во всем. Они обе признаются: настолько тесная связь порой даже не требует лишних слов.
Ирина Еромкина:
Тамара Поскробко:
Ирина Еромкина:
Виктория Ходосок:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Балерина и многодетная мама – случай, пожалуй, немыслимый. Но героиня нашего сюжета когда-то не побоялась прибавить в весе, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)