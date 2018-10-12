"Ставить высокую цену не можем". Как отличаются обеды в частных и государственных столовых Минска

Принято считать, что столовые — это государственные общепиты при школах, вузах и предприятиях. Но в Минске есть несколько и коммерческих заведений такого бюджетного типа. Мы посмотрели, какие цены в частных столовых Минска, и сравнили их с государственными.





Столовая на Обойной: три года работы и очереди до дверей

Первая находится на Обойной, 12, и принадлежит компании «Неорестор». Заведение работает уже три года.





Внутри примерно 20 столов, а по интерьеру место больше похоже на бюджетное кафе — с изображениями на стенах, аккуратной мебелью и новой посудой. О столовой напоминает только раздаточная зона и окошко для принятия посуды. На всех столах есть солонки, перечницы, зубочистки и салфетки.

Визуально кажется, что это заведение популярно у людей. И хоть в соседних зданиях работает около пяти кафе со скидками на ланч, в столовую к половине второго выстраивается очередь до входных дверей. Многие берут обед с собой.





Смотрим меню. Супы — в пределах 1,5 рубля, гарниры — по рублю и чуть больше, а вот горячее — около 4 рублей. Самое дорогое — язык отварной за 4,50.

Мы же берем рис (1 рубль), куриное филе в сливочном соусе (3,30), борщ (1,45), хлеб (0,15). В сумме с компотом выходит 6,40 рубля за весь обед. При этом мы выбирали не самые бюджетные позиции.









Порция гарнира оказалась большой. А вот курицы в тарелке было только несколько кусочков. В целом же обед был вкусным.

Директор столовой на Обойной, 12, Григорий говорит, что раньше у компании были еще и маленькие кафе, но они закрылись, а столовая продолжает работать.

— Это, конечно, выгодно. Если бы мы со столовой были в минусе, мы бы не работали — это логично. Напрямую сотрудничаем с мясокомбинатами и молочными заводами, у которых нормальные цены и качество. Нет никаких ипэшников, которые требуют свои проценты. Мы сравниваем, частенько выезжаем в другие столовые, ориентируемся и по ценам, и по всему остальному.





Геннадий рассказывает, что и руководители, и учредители компании сами едят в столовой. Поэтому как только появляются вопросы или замечания — это доносят до персонала или до завпроизводством.

— Что касается формирования цены, то я могу котлету продавать хоть за 10, хоть за 20 рублей. Мы как платили 5% от выручки, так и платим. От этого лучше и нам, и государству. Если быть объективным — я поставить высокую цену не смогу, я хочу быть конкурентоспособным.

По словам Геннадия, у компании большие планы, но пока они не могут себе позволить расширяться, так как общепит — дело затратное.

«Брусничная столовая» на Чернышевского: меньше выбора и посетителей

«Брусничная столовая» открылась в феврале на Чернышевского, 10а. Люди сюда подтягиваются к часу, а в половине первого тут около 15 человек.





В заведении приятный интерьер, есть салфетки, а также солонки и перечницы на столах. Стены разрисованы в яркие ягоды брусники.

Заметим, что у этой столовой есть даже инстаграм — в сториз каждый день публикуется меню с ценами. Но выбор в сравнении с предыдущим заведением значительно меньше. Если на Обойной горячих позиций — 9, гарниров — 6, салатов — 7, то здесь — 5 позиций горячего, 3 гарнира и только 3 салата. Зато в «Брусничной» гарниры взвешивают у покупателя на глазах.









Мы же покупаем здесь рассольник (1,50), котлету из свинины с отварным картофелем (2,90 и 1,20), хлеб (0,10), компот (0,90). В итоге выходит 6,60.





Директор «Брусничной столовой» Светлана Пожарская рассказывает, что у компании есть еще кофейня Cool Coffee, и объясняет, как формируются цены в столовой.

— Каждый день обсчитываем цены по своим техкартам. Постоянно находимся в поиске новых поставщиков — тех, кто готов нам дать оптимальные цены. Вместе с этим всегда ориентируемся на качество. Используем только качественную продукцию, особенно если это касается мяса. Если это котлета из свинины, то не бывает такого, что половина состоит из хлебной смеси или чего-то еще. За основу для работы мы взяли советский сборник технологических карт, а также разработали свои. Мы ориентированы на покупателя и знаем, что только за счет рекомендаций можем привлекать людей. В последнее время к нам приходит все больше людей, а также мы получаем заказы на обеды.





Светлана говорит, что цены формируют, сравнивая с коммерческими столовыми, а не с государственными. В конце дня, по словам директора, остается только 3−5% продукции.

— Также у нас всегда есть какое-то одно дешевое блюдо. Для него мы занижаем маржинальный доход.





Столовая, по словам Светланы, будет расширяться: как минимум, рядом с ней откроется буфет. В планах компании — запустить еще несколько столовых.

— Мы рады, на самом деле. Нам понравилось работать с простой, доступной едой, которую люди едят каждый день. Мы приходим к тому, что это выгоднее, чем кафе. Нам даже не нужно заморачиваться каким блюдом привлечь людей, потому что эта еда — понятна.

Сравниваем цены с государственными столовыми

Для сравнения цен на блюда заходим в две ближайшие от офиса TUT.BY столовые, где нет запаха, а также есть салфетки и солонки. Первая — от «Минсктранса» на Гурского. Здесь борщ, биточки с пюре, хлеб и кисель обошлись бы нам в 4,33 рубля.



Меню столовой «Минсктранс»

В столовой здания «Белнефтехим» на «Петровщине», если мы возьмем перловый суп с грибами, отварное куриное филе с пюре, хлеб и напиток, это будет стоить 4,96 рубля.



Меню столовой «Белнефтехим»

Как видим, в частных столовых цены на обед выше на полтора-два рубля. Итоговую стоимость «добивают» на вторых блюдах, гарнирах и напитках вроде компота за счет минимальной цены на позицию.

Например, минимальная цена на второе в частных столовых — 2,90, в государственных — 1,75. Гарнир в частных столовых стоит от 1 до 2,90 рубля, в государственных — от 0,28 до 0,78 рубля.

Зато в частных столовых обеды можно упаковать с собой в контейнер, а сами заведения больше похожи на бистро.