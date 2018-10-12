Преображение от визажиста. Делаем макияж для мамы, которая не успевает ухаживать за собой

«Хочется преображения. Хоть на день», — с такими словами обратилась в редакцию LADY Вероника.

«У меня страшный недосып после рождения второго ребенка, от чего на лице появились морщинки, цвет лица стал серым, а глаза грустными», — написала Вероника. Ей 31 год, и уже на протяжении 7 лет она работает менеджером в агентстве недвижимости. Макияж она наносит только лишь на встречу с подружками, для других случаев просто не хватает времени, да и не знает, как правильно.

Визажист Садаф решила помочь Веронике и доказать, что любая девушка прекрасна и уникальна, стоит лишь знать, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть имеющиеся недостатки. Если вы также хотите попасть к визажисту, напишите нам по адресу lina@tutby.com.





— Увидев Веронику, первое, на что я обратила свое внимание — это большие глаза небесно-голубого цвета и пухлые губы. Именно их хочется подчеркнуть. Скрыть хотелось бы немного тусклый и уставший цвет лица, а также наличие на коже некоторых высыпаний. Поэтому начнем с подготовки кожи к нанесению макияжа. Красивая кожа — это 80% успешного макияжа.

Чтобы цвет лица был ровным, но при этом максимально естественным, необходимо очень хорошо увлажнить кожу. Для этого мы нанесем на все лицо легкий увлажняющий крем Aqua active от "Белита-Витэкс". Этот крем подходит для всех типов кожи и является максимально универсальным. Вместо него вы можете использовать любой привычный вам уход, направленный на увлажнение кожи, — пояснила Садаф.





— После того как крем впитался, можно приступать к нанесению базы под макияж. У каждой девушки на коже есть определенные недостатки, которые ей хотелось бы скрыть. Существует множество баз, среди которых — увлажняющие, цветокорректирующие, сияющие, матирующие и многие другие. На коже нашей героини имеются покраснения в зоне подбородка и носогубных складок. Эти покраснения мы перекроем цветокорректирующей базой от Paese c зеленым свечением. Именно зеленый пигмент помогает нивелировать тотальные покраснения у Вероники, — пояснила визажист.





Чтобы немного выделить скулы, нанесем на скуловую кость немного светоотражающей базы от Promakeup lab.





— После того как мы хорошенько увлажнили кожу и тотально замаскировали имеющиеся недостатки, приступаем к нанесению тона. Девушкам после 30 не стоит наносить тяжелые и плотные тональные основы. Свой выбор лучше остановить на легких флюидах или BB- и CC­-кремах. Для Вероники я выбрала легкий корейский BB-крем от Misha. Этот тон, несмотря на невесомую текстуру, обладает достаточно хорошей покрывающей способностью и легким светоотражающим эффектом. Кстати, более возрастным девушкам стоит останавливать свой выбор на светоотражающих текстурах, но ни в коем случае — на матовых, поскольку такие текстуры только подчеркнут мелкие морщинки и сделают лицо искусственным, — отметила визажист.









— У Вероники под глазами есть небольшие темные круги. Очень часто девушки маскируют эту проблему с помощью обычного консилера. К сожалению, иногда его недостаточно для борьбы с такими несовершенствами, да и буквально через пару часов от консилера нет и следа. Чтобы сделать взгляд свежим и забыть про темные круги на целый день, мы наложим на синячки корректор для области вокруг глаз от "Becca", — отметила Садаф. — Наносить его лучше кончиками пальцев, поскольку под их теплом корректор распределяется легче и тоньше. Этот корректор имеет розовый подтон. Именно он и едва заметное деликатное свечение работает на устранение темных кругов под глазами.





— Уже на корректор мы нанесем консилер Bright future от Sephora. И консилер, и корректор следует наносить тончайшим и едва заметным слоем, чтобы избежать перегруженности в макияже.

— Очень часто у девушек с мимическими морщинками вокруг глаз можно увидеть скатавшиеся продукты. Чтобы этого избежать, следует слегка припудрить эту зону при помощи пудры и пушистой натуральной кисти. В нашем случае я буду использовать светоотражающую пудру от MAC mineraize в оттенке Medium.









— Поскольку брови у Вероники достаточно редкие и светлые, я решила оформить их при помощи тинта для бровей от Manlypro в 5 оттенке. Этот тинт очень стойкий. Даже если вы попадете под дождь, брови останутся с вами целыми и невредимыми.





— Карандашом коричневого оттенка подчеркнем внешний уголочек глаза и слегка пройдемся по линии роста ресниц. Затем растушуем его, для того чтобы цвет мягко ушел в кожу и не было четких линий.





— На все остальное подвижное веко до складки мы нанесем бежевые кремовые тени в оттенке «Шампань» от H&M. Таким образом, карандаш и кремовые тени будут нашим «клеем», на который мы будем наносить обычные сухие тени. Именно этот прием позволит им не скататься за пару часов.





— Дальше мы проделаем все то же самое сухими текстурами. Темно-коричневый оттенок я возьму из палетки от Smashbox, а светлый беж из палетки от Uban Decay naked 2. В возрасте после 30 (а именно: когда веко становится не слишком упругим) следует выбирать матовые, максимум — сатиновые текстуры, поскольку крупные блестки только подчеркнут несовершенства.









— К сожалению, после 30 все линии на лице у девушек начинают опускаться вниз, в том числе и уголки глаз. Поэтому, чтобы их приподнять, следует наклеить несколько ресниц-пучков на внешний уголочек глаза. Такой прием визуально приподнимет глаза и сделает их гораздо выразительнее.





— После этого нужно тщательно прокрасить свои реснички вместе с накладными по всему периметру глаз. После того как вы это сделаете, никто не сможет отличить, где у вас свои ресницы, а где накладные.





— Чтобы сделать взгляд Вероники более отдохнувшим и свежим, я подчеркнула слизистую глаза карандашом светло-голубого оттенка. Карандаш такого оттенка скроет следы усталости, такие как красные сосудики, например. Более того, он отлично подчеркнет цвет глаз нашей героини.









— Необходимо создать объем на лице Вероники, наличие одного лишь тона делает лицо плоским и неестественным. Места, где на лице должна быть тень, мы будем подчеркивать при помощи скульптора. Скульптор должен иметь холодный подтон, уходящий в серый, но ни в коем случае не рыжий, поскольку натуральная тень — серого цвета. Скульптор я выбрала из палетки от Smashbox. Им мы прорисуем тень под скуловой костью, под челюстной костью и по линии роста волос, чтобы немного уменьшить объем лба.

Места на лице, куда падает свет (скуловая кость, подбородок, галочку над верхней губой), мы подчеркнем хайлайтером из палетки от TheBalm в благородном оттенке цвета «Шампань».









— В качестве румян я выбрала MAC в оттенке Melba с персиковым подтоном, который как нельзя лучше освежит тон лица Вероники.





— Губы я решила подчеркнуть при помощи белорусской помады Pin-up от Luxisage в оттенке 18. Приятный глазу нюд, но при этом темнее, чем натуральный цвет губ Вероники.









Контур губ я оформила карандашом чуть темнее тона помады также от Luxisage. Карандаш следует немного оттушевать к центру губ, а весь остальной объем необходимо заполнить помадой. Такой прием сделает губы визуально пухлее.

До и после:



