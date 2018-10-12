Анастасия Шкурдай завоевала бронзу на 100 м баттерфляем на юношеских Олимпийских играх

Шестой соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, сообщает пресс-служба НОК.



Анастасия Шкурдай. Фото с сайта noc.by

Девушки. Финал. 100 м (баттерфляй)

1. Полина Егорова (Россия) — 59,22

2. Ангелина Кехлер (Германия) — 59,44

3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 59,76.

В квалификации 15-летняя белоруска показала третье время (1.00,48), а в полуфинале выиграла (59,72).

Анастасия Шкурдай: «Сначала мне хотелось попасть хотя бы в финал. Думала, это будет неплохой результат. Когда на полусотне взяла серебро, уже расстроилась, что не золото. Сегодня я завоевала бронзу, но для начала сезона это неплохой результат. Своим выступлением более или менее довольна», — приводит слова спортсменки пресс-служба НОК.

В Буэнос-Айресе 15-летняя Шкурдай работает со своим тренером Ольгой Ясенович.

«Настя молодец. Выдержала психологическую нагрузку, не побоялась быстро начать. Пока ее не хватает на вторую половину дистанции из-за того, что ей всего 15 лет. Еще не наработали определенной натренировонности организма. Нам есть над чем работать, будем улучшать результаты. Надеемся, золотая медаль придет на взрослой Олимпиаде. Главное, чтобы Насте хотелось этого достичь», — отметила Ольга Ясенович.



Анастасия Шкурдай. Фото с сайта noc.by

В этом сезоне на юношеском чемпионате Европы Шкурдай завоевала золото в аналогичной дисциплине. Для Насти это вторая медаль на юношеской Олимпиаде. Два дня назад она была второй на дистанции 50 метров баттерфляем.

На счету белорусской команды на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе уже четыре медали (1 золото, 2 серебра, 1 бронза), еще две награды завоевали наши спортсмены в составе интернациональных команд (1, 0, 1).