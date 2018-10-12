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Она не взлетела: главные неудачи "Роскосмоса" последних лет
В последнее время «Роскосмос» преследуют неудачи. Ведомство возглавляемое, а ранее курируемое Дмитрием Рогозиным, терпит миллиардные убытки. Недавним самым громким провалом, стала
Неудачи российской «Науки»
Модуль «Наука» начали строить еще в далеком 1993 году. Он предназначался для проведения различных исследований, а бонусом шла установленная в нем система, позволяющая вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины.
Вместе с модулем космонавты МКС должны были получить вторую каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, позволяющий выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Но не случилось.
Первоначально старт был назначен на 2013 год, но в двигателе было
Перепутали космодромы
Одна из главные строчек дохода «Роскосмоса» — запуск на орбиту спутников для иностранных заказчиков. В очередной раз ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома «Восточный» в ноябре прошлого года должна была вывести на орбиту 19 спутников. Основной нагрузкой должен был стать гидрометеорологический спутник «Метеор-М», сопутствующей — 18 малых космических аппаратов из разных стран.
Однако что-то пошло не так: до орбиты ни один сателлит так и не долетел. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике.
Комментируя произошедшее Рогозин
Утраченный «Прогресс»
Первого декабря 2016 года жители Тывы могли увидеть в небе незапланированный метеоритный дождь — в атмосфере догорал космический корабль «Прогресс МС-04».
С кораблем, который должен был доставить груз к МКС, связь пропала на 383-й секунде полета, во время работы третьей ступени ракетного двигателя РД-0110.
Затем примерно в небе в 100 км западнее Кызыла, в Республике Тыва можно было наблюдать горение многочисленных обломков в плотных слоях атмосферы. Комиссия
Вместе с кораблем сгорело 2,5 т полезного груза: топлива для дозаправки станции, контейнеров с едой, одежды, медикаментов, средств личной гигиены и воды.
Дырявый «Союз»
Тридцатого августа 2018 года на борту МКС было зафиксировано падение давление воздуха. Срочная проверка показала, что в корпусе пристыкованного российского корабля «Союз» зияет
Источник в ракетно-комической области
Откуда взялись отверстия — пока наверняка не известно, продолжается расследование «Роскосмоса».
Она не взлетела
Во время запуска одиннадцатого октября с космодрома Байконур в Казахстане
На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Они должны были провести на орбите 187 суток. Около 12.10 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане в 20−25 км от города Жезказган.
Сразу после инцидента генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил создать государственную комиссию для выяснения причины аварии.
Директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев
Авария корабля с космонавтами внутри — исключительно редкое происшествие. Последнее серьезное ЧП с «Союзом», после которого экипажу пришлось вернуться на Землю, произошло в далеком 1983 году. Тогда ракета
Это далеко не все происшествия в российской космонавтике за последние годы. В текущем, 2018 году, в лидеры по космическим пускам пускам
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Потеря 19 спутников и другие неудачи российской космонавтики.
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