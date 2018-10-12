В последнее время «Роскосмос» преследуют неудачи. Ведомство возглавляемое, а ранее курируемое Дмитрием Рогозиным, терпит миллиардные убытки. Недавним самым громким провалом, стала авария космического корабля «Союз». 42.TUT.BY вспомнил самые значимые провалы «Роскосмоса» последних лет.



Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

Неудачи российской «Науки»

Модуль «Наука» начали строить еще в далеком 1993 году. Он предназначался для проведения различных исследований, а бонусом шла установленная в нем система, позволяющая вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины.

Вместе с модулем космонавты МКС должны были получить вторую каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, позволяющий выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Но не случилось.



Модуль «Наука», пристыкованный к МКС, эскиз. Фото: wikipedia.org

Первоначально старт был назначен на 2013 год, но в двигателе было обнаружено засорение. Запуск снова был перенесен. А потом еще раз — закончился срок годности деталей в топливной системе, нужно было ставить новые. В итоге пуск снова отложили. Согласно последним планам, «Науку» доставят на Байконур в 2018 году, а запустят в 2019-ом.

Перепутали космодромы

Одна из главные строчек дохода «Роскосмоса» — запуск на орбиту спутников для иностранных заказчиков. В очередной раз ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома «Восточный» в ноябре прошлого года должна была вывести на орбиту 19 спутников. Основной нагрузкой должен был стать гидрометеорологический спутник «Метеор-М», сопутствующей — 18 малых космических аппаратов из разных стран.



Фото: «Роскосмос»

Однако что-то пошло не так: до орбиты ни один сателлит так и не долетел. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике.

Комментируя произошедшее Рогозин сообщил , что при запуске перепутали космодромы и ввели не те данные: «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут».

Утраченный «Прогресс»

Первого декабря 2016 года жители Тывы могли увидеть в небе незапланированный метеоритный дождь — в атмосфере догорал космический корабль «Прогресс МС-04».



«Прогресс МС-04». Изображение: YouTube

С кораблем, который должен был доставить груз к МКС, связь пропала на 383-й секунде полета, во время работы третьей ступени ракетного двигателя РД-0110.

Затем примерно в небе в 100 км западнее Кызыла, в Республике Тыва можно было наблюдать горение многочисленных обломков в плотных слоях атмосферы. Комиссия установила , что причиной аварии стало нештатное разделение третьей ступени ракеты с транспортным грузовым кораблем.

Вместе с кораблем сгорело 2,5 т полезного груза: топлива для дозаправки станции, контейнеров с едой, одежды, медикаментов, средств личной гигиены и воды.

Дырявый «Союз»

Тридцатого августа 2018 года на борту МКС было зафиксировано падение давление воздуха. Срочная проверка показала, что в корпусе пристыкованного российского корабля «Союз» зияет пробоина . Диаметр повреждения составил около 4−5 сантиметров. Космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву пришлось латать дыру герметиком.



Фото: NASA

Источник в ракетно-комической области рассказывал ТАСС, что новые отвестия видели также внутри бытового отсека корабля и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Откуда взялись отверстия — пока наверняка не известно, продолжается расследование «Роскосмоса».

Она не взлетела

Во время запуска одиннадцатого октября с космодрома Байконур в Казахстане ракеты «Союз» произошла авария носителя. Это случилось на 119-й секунде во время отделения боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.



Космический корабль «Союз». Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia.org

На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Они должны были провести на орбите 187 суток. Около 12.10 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане в 20−25 км от города Жезказган.

Сразу после инцидента генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил создать государственную комиссию для выяснения причины аварии.

Директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал , что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Затем последовало отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени.

Авария корабля с космонавтами внутри — исключительно редкое происшествие. Последнее серьезное ЧП с «Союзом», после которого экипажу пришлось вернуться на Землю, произошло в далеком 1983 году. Тогда ракета загорелась меньше чем за минуту до отрыва от земли, а Владимир Титов и Геннадий Стрекалов катапультировались во время старта.

Это далеко не все происшествия в российской космонавтике за последние годы. В текущем, 2018 году, в лидеры по космическим пускам пускам выбился Китай — 27 запусков, у США не многим меньше — 25, а вот России значительно отстает — всего десять, один которых — аварийный.

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