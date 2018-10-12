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Она не взлетела: главные неудачи "Роскосмоса" последних лет

13.10.2018 08:02 — Разное | Tut.by  
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В последнее время «Роскосмос» преследуют неудачи. Ведомство возглавляемое, а ранее курируемое Дмитрием Рогозиным, терпит миллиардные убытки. Недавним самым громким провалом, стала авария космического корабля «Союз». 42.TUT.BY вспомнил самые значимые провалы «Роскосмоса» последних лет.


Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

Неудачи российской «Науки»

Модуль «Наука» начали строить еще в далеком 1993 году. Он предназначался для проведения различных исследований, а бонусом шла установленная в нем система, позволяющая вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины.

Вместе с модулем космонавты МКС должны были получить вторую каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, позволяющий выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Но не случилось.


Модуль «Наука», пристыкованный к МКС, эскиз. Фото: wikipedia.org

Первоначально старт был назначен на 2013 год, но в двигателе было обнаружено засорение. Запуск снова был перенесен. А потом еще раз — закончился срок годности деталей в топливной системе, нужно было ставить новые. В итоге пуск снова отложили. Согласно последним планам, «Науку» доставят на Байконур в 2018 году, а запустят в 2019-ом.

Перепутали космодромы

Одна из главные строчек дохода «Роскосмоса» — запуск на орбиту спутников для иностранных заказчиков. В очередной раз ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома «Восточный» в ноябре прошлого года должна была вывести на орбиту 19 спутников. Основной нагрузкой должен был стать гидрометеорологический спутник «Метеор-М», сопутствующей — 18 малых космических аппаратов из разных стран.


Фото: «Роскосмос»

Однако что-то пошло не так: до орбиты ни один сателлит так и не долетел. Головная часть ракеты, несшая семнадцать иностранных и два российских спутника, сгорела в атмосфере, а уцелевшие фрагменты полезной нагрузки утонули в Атлантике.

Комментируя произошедшее Рогозин сообщил, что при запуске перепутали космодромы и ввели не те данные: «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут».

Утраченный «Прогресс»

Первого декабря 2016 года жители Тывы могли увидеть в небе незапланированный метеоритный дождь — в атмосфере догорал космический корабль «Прогресс МС-04».


«Прогресс МС-04». Изображение: YouTube

С кораблем, который должен был доставить груз к МКС, связь пропала на 383-й секунде полета, во время работы третьей ступени ракетного двигателя РД-0110.

Затем примерно в небе в 100 км западнее Кызыла, в Республике Тыва можно было наблюдать горение многочисленных обломков в плотных слоях атмосферы. Комиссия установила, что причиной аварии стало нештатное разделение третьей ступени ракеты с транспортным грузовым кораблем.

Вместе с кораблем сгорело 2,5 т полезного груза: топлива для дозаправки станции, контейнеров с едой, одежды, медикаментов, средств личной гигиены и воды.

Дырявый «Союз»

Тридцатого августа 2018 года на борту МКС было зафиксировано падение давление воздуха. Срочная проверка показала, что в корпусе пристыкованного российского корабля «Союз» зияет пробоина. Диаметр повреждения составил около 4−5 сантиметров. Космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву пришлось латать дыру герметиком.


Фото: NASA

Источник в ракетно-комической области рассказывал ТАСС, что новые отвестия видели также внутри бытового отсека корабля и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса.

Откуда взялись отверстия — пока наверняка не известно, продолжается расследование «Роскосмоса».

Она не взлетела

Во время запуска одиннадцатого октября с космодрома Байконур в Казахстане ракеты «Союз» произошла авария носителя. Это случилось на 119-й секунде во время отделения боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.


Космический корабль «Союз». Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia.org

На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Они должны были провести на орбите 187 суток. Около 12.10 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане в 20−25 км от города Жезказган.

Сразу после инцидента генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил создать государственную комиссию для выяснения причины аварии.

Директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Затем последовало отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени.

Авария корабля с космонавтами внутри — исключительно редкое происшествие. Последнее серьезное ЧП с «Союзом», после которого экипажу пришлось вернуться на Землю, произошло в далеком 1983 году. Тогда ракета загорелась меньше чем за минуту до отрыва от земли, а Владимир Титов и Геннадий Стрекалов катапультировались во время старта.

Это далеко не все происшествия в российской космонавтике за последние годы. В текущем, 2018 году, в лидеры по космическим пускам пускам выбился Китай — 27 запусков, у США не многим меньше — 25, а вот России значительно отстает — всего десять, один которых — аварийный.

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Потеря 19 спутников и другие неудачи российской космонавтики.
 
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