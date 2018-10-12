Высокая мода: 17-летняя школьница из России мечтала покорить парижский подиум. Вот что из этого вышло

Ежегодно на Неделю моды в Париже съезжаются тысячи моделей. Ими движет единственная цель: пройтись по подиуму на показе известного дизайнера.



Фото: DIRECT SCOUTING

«Я ищу идеал»

Каждую минуту на станции метро Louvre-Rivoli в Париже можно встретить длинноногую девушку с увесистой сумкой.

В нескольких шагах от станции, в полуподвальном сыром помещении проходит кастинг на Неделю моды.



Одно из самых сложных испытаний на Неделе моды - выстаивание длинных очередей на кастингах

Худощавые, дрожащие от холода модели, каждая не ниже 175 сантиметров, толпятся перед закрытой железной дверью. На них лишь облегающие джинсы и тонкие майки на бретельках, на лицах — смесь растерянности и надежды. В руках у каждой композитка — карточка с фотографией и параметрами модели.

Среди них — 17-летняя Анна Васильева из Нижнего Новгорода. Для нее, как и для прочих, путь к заветному подиуму начинается с бесконечной очереди.

Кастинг-директор Мишель Моуд должна выбрать 30 манекенщиц для своего показа. Меньше чем за час она отсмотрела 250 девушек, но результатом недовольна.

«Я ищу совершенных моделей, — решительно заявляет кастинг-директор. — Совершенное тело, совершенная кожа, совершенная походка — не для жизни, а для подиума — вот что мне нужно».



Целыми днями Аня пропадает на кастингах, которые заканчиваются ближе к ночи

Из комнаты раздается: «Следующая»!

Аня исчезает за дверью, из-за которой доносится только стук каблуков. Но уже через мгновение возвращается, быстро переобувает туфли на ботинки и выбегает на улицу.

Кастинг, которого Аня терпеливо ждала целый час, продлился для нее всего десять секунд. Сегодня ей нужно отстоять еще в девяти таких очередях.

Я осторожно спрашиваю Мишель, что было не так с Аней.

Кастинг-директор окидывает меня снисходительным взглядом и быстро произносит: «Вы хотите, чтобы я вам сказала? Ну ладно. Тело неидеально. Ноги неидеальны. Да и девушки мне нужны повыше ростом».

Гречка и подиум

17-летняя Аня прилетела во Францию с пакетом гречки и твердым намерением пройти в высшую лигу модельного бизнеса.

Она мечтает принять участие в показе своего любимого бренда Saint Laurent.

В детстве Аня ходила в обычную школу и занималась водным поло. От долгого нахождения в воде она часто болела, и поло пришлось бросить. Спустя некоторое время занялась восточными танцами, однако это занятие не слишком увлекло.



Фото: DIRECT SCOUTING, АРХИВ АНИ ВАСИЛЬЕВОЙ / Работа моделью не только позволяет путешествовать, но и дает возможность прожить жизнь интереснее, чем в России, говорит Аня

Поэтому, когда Аня получила предложение работать моделью за границей, согласилась без долгих колебаний.

«Мне написала во „ВКонтакте“ скаут из модельного агентства в Нижнем Новгороде, — вспоминает Аня. — Ее заинтересовали мои фотографии, и нас с мамой пригласили на интервью».

Юная Аня понравилась экспертам моды, и уже через месяц она получила билет на самолет и приглашение работать в Южной Корее.

Тогда ей было всего 14.

«Родители очень переживали, но директор агентства и мой букер Равида долго беседовали с ними, объясняли, что это совершенно безопасно. Однажды на работу отправили 12-летнюю девочку, так что мой случай не был уникальным», — рассказывает Аня.

За три года она побывала в пяти странах. Работа моделью позволяет не только путешествовать, но и дает возможность прожить жизнь интереснее, чем в России, говорит Аня.

Параллельно с поездками Аня оканчивает 11-й класс. Как и многие ее сверстники, она не видит смысла продолжать учебу в родном городе, где слишком мало перспектив на будущее.

«Я мечтаю поступить в школу дизайна Parsons в Нью-Йорке. Но это очень дорого, бесплатных курсов там нет», — рассказывает Аня.

Путь к желанной цели начинается с пустой и холодной парижской квартиры, предоставленной агентством, в которой Аня вынуждена делить кров с другими такими же моделями, как она.

Шесть голодных, постоянно зябнущих девушек делят единственный на всех душ и туалет. На кухонных полках и в холодильнике пусто. Кружек нет, и пить чай девочкам приходится из глубоких тарелок.

Скудная меблировка, голые стены и одинокая электрическая лампочка в Аниной комнате навевают тоску.



В Аниной "модельной квартире" чашек нет, чай приходится пить из глубоких тарелок

Самое страшное для каждой девочки — остаться невыбранной. Недостойной подиума. Оказаться хуже всех. Остаться дома одной, когда другие блистают в лучах славы на показе коллекции известного дизайнера.

Каждая из них боится такой развязки, но молчит об этом.

«Лишний сантиметр на репутации»

Как и тысячи других моделей в Париже, Аня полностью зависит от своего модельного агентства.

Агентство оплачивает авиабилеты, жилье, выдает карманные деньги и занимается поиском работы.

Все расходы, включая распечатанные на принтере фотографии из портфолио и уроки дефиле, вычитаются из будущего заработка модели.

Обстановка в модельном агентстве напоминает биржу.



Конкуренция начинается с модельного агентства

За длинным столом десять человек бесконечно звонят по телефону и громко что-то обсуждают между собой. Не знающие языка девочки вздрагивают, слыша в длинном потоке французской речи свое имя. Участники разговора при этом даже не смотрят в их сторону.

Стены в офисе плотно увешаны фотографиями моделей. Почти под каждым снимком пометка IN — «в городе». Каждая девушка знает, что в случае фиаско на кастингах под ее фотографией появится зловещая надпись OUT.

Офис пропитан безразличием к самим моделям.



Каждая девушка знает, что в случае фиаско на кастингах под ее фотографией появится зловещая надпись OUT

Это ощущают и сами девочки. Их более опытных коллег такое отношение не смущает: они вальяжно входят в офис, приятельски щебечут с букерами и ходят вместе с ними курить, пока юные соискательницы застенчиво ждут, когда кто-нибудь обратит внимание на них.

Аня здесь, чтобы пройти еженедельный замер параметров и получить деньги на карманные расходы на неделю. Большинство присутствующих словно не замечают ее присутствия, продолжая заниматься своими делами.

Каждый понедельник сотрудница агентства Татьяна измеряет сантиметром грудь, бедра и талию моделей. Замер — не прихоть агентства, а своеобразный тест на профпригодность.

«Я почти их ровесница, но чувствую себя их мамой, — рассказывает 19-летняя Таня, приехавшая в Париж из Украины. — Когда у них нет работы, они приходят ко мне. Когда у них нет кастингов, они снова приходят ко мне. Эти девочки — просто дети, я сильно переживаю за них».

«Главное в этом бизнесе — узкие бедра. Они не должны быть шире 89 сантиметров, иначе девочка рискует уехать из Парижа без работы», — объясняет Таня.

«Если заказчик обнаружит лишний сантиметр — девочку выгонят, а с нами перестанут сотрудничать», — добавляет она.

С утра Аня съела два яблока и омлет. Теперь она переживает, что не впишется в нужные параметры.

Выжить на 80 евро



Анины расходы за неделю в Париже

Каждую неделю Аня получает 80 евро карманных денег.

Около 30 евро уходит на проездной, 50 остается на еду и оплату мобильной связи (около семи евро в день).

На вопрос, как выжить на такую сумму, работники агентства пожимают плечами и советуют поинтересоваться у самих моделей.

«Нужно покупать еду в дешевом супермаркете, готовить дома. Рестораны? — Аня грустно усмехается. — Об этом не может быть и речи».



Гречка, сухая лапша и мед - минимальный набор для выживания в Париже

Для большинства моделей единственный способ не остаться голодной в Париже — это привезти еду с собой. Именно так и поступила Аня. Половину ее большой дорожной сумки занимали продукты: овсянка, гречка, чай, макароны — минимальный набор для выживания во французской столице.

«Thank you, bye»

В феврале в Париже ничто не напоминает о сложившемся образе города влюбленных. Промозглый ветер с Атлантики несет мелкие ледяные капли. От холода стынут руки.

Погода никак не влияет на решимость Ани. По проложенному в телефоне маршруту она прилежно идет на очередной кастинг.



"Я почти их ровесница, но чувствую себя их мамой. Эти девочки - просто дети, я сильно переживаю за них", - рассказывает сотрудница модельного агентства Татьяна

Найти требуемый адрес в лабиринте парижских улиц непросто. Наконец она стучится в нужную дверь.

В теплом помещении оживленно. Несколько визажистов окружают модель, которая с трудом сдерживает эмоции: ее только что отобрали из сотен претенденток для пробы подиумного макияжа.

Привычной очереди из моделей нет, это придает Ане уверенность. С улыбкой она шагает навстречу дизайнеру.

«Если попросят примерить одежду, успею согреться», — говорит она себе.

Это ей не удается.

Толком не взглянув на Аню, дизайнер бросает ей: «Thank you, bye».

«Видимо, я не понравилась», — с обреченностью в голосе говорит мне она, бросая быстрый взгляд на стену, увешанную снимками.

На фотографиях знакомые Ане лица: соседки по модельной квартире. «Возможно, их пригласят на примерку. У них есть шанс поучаствовать в шоу», — осторожно говорит Аня, выбегая обратно в холодный парижский февраль.

Продается только худоба

На улице Рю Понтю два немолодых француза последние 30 лет пытаются предсказать будущее.

Сооснователи модельного агентства Silent Винсент Питер и Эрик Дюбуа каждый год представляют взыскательному парижскому клиенту новые лица со всего мира. Они полагают, что могут предугадать тренд, и знают, что «выстрелит» в следующем году.



Фото: DIRECT SCOUTING / "Задача модели - показать одежду в наиболее привлекательном виде. Для этого ты должна быть худой и длинной",- считает сооснователь агентства SILENT MODELS Винсент Питер

Эрик убежден, что залог успеха на Парижской неделе моды — в силе характера модели: «Нужно излучать уверенность в себе. То, как ты держишь сигарету, твоя осанка, походка, взгляд — никто не должен допустить и мысли, что за броской внешностью может скрываться хрупкая и не уверенная в себе девушка».

По мнению Винсента, модный рынок открыт лишь для стройных и высоких: «Задача модели — показать одежду в наиболее привлекательном виде. Для этого ты должна быть худой и длинной».

А могут ли девушки размера plus-size столь же успешно работать на подиуме?

«Сомневаюсь», — качает головой Винсент.

«Посмотрите на Олимпийские игры — там нет атлетов размера плюс-сайз. Чтобы завоевать медаль, спортсмен должен быть высоким и стройным. То же самое и в фэшн-индустрии», — добавляет он.

«Это модельный бизнес»

«Когда приезжаешь в Париж, думаешь: вот сейчас я пойду на кастинг и всем понравлюсь», — говорит Аня.

«Но приходишь на первый, второй, десятый отбор, а тебя не замечают. Самооценка падает, начинаешь сомневаться в себе», — добавляет она.

Аня продолжает столь же прилежно ходить на все кастинги, которых с каждым днем становится все меньше. Она начинает осознавать, что момент, похоже, потерян и этот праздник не для нее.

Никому из Аниных соседок по «модельной квартире» не удалось выступить на показе.



Никому из Аниных соседок по квартире так и не удалось выступить на Неделе моды

На маленькой кухне, где они раньше готовили вместе и обсуждали свои планы, теперь пусто и тихо. Девочки разошлись по своим комнатам.

В холодном полутемном коридоре я встречаю 17-летнюю Алису. В ответ на вопрос, как успехи, она неопределенно пожимает плечами.

«Кастинг-директор должен проснуться в хорошем настроении, выпить чашку вкусного кофе. Если попадешься на глаза в нужный момент — считай, повезло», — рассказывает Алиса. — Это обидно, потому что твои старания остаются недооцененными, но это жизнь. Это модельный бизнес".

И что теперь?

«Сделать шоу-рум и поехать домой, оканчивать школу. А потом — пока не знаю, как карта ляжет», — равнодушно отвечает Алиса.

Манекен в шоу-руме

За пару недель, проведенных в Париже, Анин долг перед агентством достиг двух тысяч евро.



"Приходишь на первый, второй, десятый отбор, а тебя не замечают. Самооценка падает, начинаешь сомневаться в себе"

Чтобы расплатиться с долгами, Аня вынуждена работать «вешалкой в магазине» — так она описывает рабочий день в шоу-руме.

«Ты приходишь, меряешь одежду, показываешь клиентам. Ходишь между столиками, на тебя смотрят, иногда могут потрогать», — рассказывает она.

За день Аня примеряет от 100 до 300 нарядов. Ее работа — стоять неподвижно и поворачиваться по команде.

Говорить, задавать вопросы — категорически запрещено. Необходимо постоянно улыбаться и изображать интерес к происходящему, иначе привередливый покупатель может нажаловаться на чересчур «флегматичную» модель.

По словам Ани, самое сложное в работе — скука. Безразличие окружающих. На тебе продают одежду с показа, на который ты так мечтала попасть. Но оказалась здесь, между вешалок с одеждой и скучающих покупателей.

Аня ничего не заработает

Для моделей успех на Неделе моды определяется числом показов. Для агентства — количеством заработанных с этих показов денег.

Менеджер Роман из Аниного агентства результатами недоволен: «Мы заработали около 100 тысяч евро, могло быть и больше».

Я осторожно спрашиваю, заработает ли Аня что-нибудь в этой поездке.





Роман, который 20 лет работает в этой индустрии, не питает особо нежных чувств к модельному бизнесу: «Простите за мой французский, но модельные агентства — полные засранцы. Девочка приезжает, работает, а в итоге агентство забирает всё себе».

«Скорее всего, Аня ничего не заработает. И уверяю вас, она не одна такая», — резюмирует он.

Впрочем, судьба Ани, как и десятка других моделей, не преуспевших на Неделе моды, мало заботит Романа.

Уже забыв про Аню, он с гордостью рассказывает мне о девочке-альбиносе, которая в этом сезоне стала звездой парижского подиума и теперь сможет принести немалый профит агентству.

Аню же всего через пару дней отправят домой.

Синица в руках

Последний раз я встречаюсь с Аней поздно вечером в понедельник. Ее долго не отпускают с работы, я жду под окнами шоу-рума несколько часов.

«Я очень устала, после обеда не было времени даже присесть, переоделась немыслимое количество раз, — говорит Аня. — Но зато вкусно покормили».



"В Нижнем я снялась для рекламы модного шопинг-центра. Эта реклама висит на фасаде магазина в самом центре города. Так что мне тоже есть чем гордиться"

По дороге в «модельную квартиру» Аня рассказывает мне, что директор агентства запретил выдавать карманные деньги моделям, которые плохо выступили на Неделе моды.

«У некоторых девочек осталось пять евро в кармане, им нужно искать варианты, как прокормить себя», — пожимает плечами Аня.

Впрочем, спустя пару дней, уступив давлению модельных агентов, директор Аниного агентства все-таки согласится выдать девочкам какие-никакие карманные деньги — но не больше 40 евро каждой.

На выходе из метро Аня замечает одинокую рекламную вывеску — в свете ночных огней девушка позирует для рекламы духов «Шанель».

«Было бы здорово однажды оказаться на ее месте», — с хрупкой надеждой в голосе говорит Аня.

«В Нижнем я снялась для рекламы модного шопинг-центра. Эта реклама висит на фасаде магазина в самом центре города. Так что мне тоже есть чем гордиться», — улыбается она.

Аудиоверсию материала на английском языке можно послушать по этой ссылке.