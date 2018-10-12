Что нового в банках: закрытие отделений в регионах и еще одна карточка для любителей ЗОЖ

На прошлой неделе банки активничали в области культуры, а на этой взялись за спорт. Так, партнером благотворительного забега #БегуЗаМаму стал Банк Москва-Минск — некоторым клиентам банка это может дать 10-процентную скидку на участие. На какие еще банковские новости стоит обратить внимание — в обзоре FINANCE.TUT.BY.
Карточки для тех, кто увлекается ЗОЖ и не только
На этой неделе Белагропромбанквыпустил новый «пластик» под названием O-GO. Главные фишки: повышенный (2%) кэшбек за покупки спортивных товаров, а также оплату услуг медцентров, возможность накапливать так называемые FITкоины (затем их можно будет обменять на подарки), а также два бесплатных месяца пользования «пластиком». Кстати, карточку можно выпустить в непривычном пока на рынке формате — в виде карты-брелока.
Банк БелВЭБзапустил новую услугу для вкладчиков — «Автосбережение». Она позволяет накапливать сбережения без обращения в банк: при совершении клиентом операций по текущему счету депозит, открытый в банке, пополняется в автоматическом режиме. «Автосбережение» доступно в Интернет-банке держателям дебетовой банковской платежной карточки банка.
Белорусский народный банкпредлагает покупку автомобилей Zotye (ставка 0,01%, срок кредита — 7 лет, сумма — до 70% от стоимости автомобиля). Кроме этого, банк поработал над своей кредитной картой — «Карточка мечты»: теперь одолжить без справки о доходах можно до 5000 рублей.
Беларусбанкрасширил список партнеров в рамках программы «Ипотека с нами»: теперь к ним присоединились ООО «ТРАЙПЛ» и ООО «СтройФормула». Тот, кто собирается решать жилищный вопрос с помощью этих застройщиков, могут получить в кредит до 90% стоимости строительства или приобретения жилого помещения сроком до 20 лет.
Белинвестбанк«прокачал» виртуальную карту VISA VR: до 31 декабря ее можно получить бесплатно, причем доступна эта возможность не только клиентам банка, но и всем пользователям МСИ. У самого же пластика появилась новая функция — пополнение счета без использования полных реквизитов.
Для любителей заграничного шопинга Технобанкпредлагает специальные условия по оформлению Global Card (карта среди прочего дает 5-процентный кэшбек на покупки за пределами Беларуси). Сейчас при возврате Tax Free в отделении банка на сумму 50 евро и более — первый год обслуживания Global Card — бесплатно. При обналичивании чеков Tax Free на сумму от 30 евро до 49,99 евро — стоимость обслуживания за первый год снижена в 2 раза.