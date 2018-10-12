Спасение от сезонных болезней. Готовим противопростудный бальзам в домашних условиях

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.

Напоминаем, что раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, в которых можно было найти ответы на вопросы, как убрать носогубные и межбровные морщины, а заодно накачать скулы и губы.

Теперь же переходим к полезным рецептам, и сегодня мы расскажем о том, как приготовить натуральный противопростудный бальзам из простых ингредиентов.