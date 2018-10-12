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Спасение от сезонных болезней. Готовим противопростудный бальзам в домашних условиях
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.
Напоминаем, что раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, в которых можно было найти ответы на вопросы, как убрать носогубные и межбровные морщины, а заодно накачать скулы и губы.
Теперь же переходим к полезным рецептам, и сегодня мы расскажем о том, как приготовить натуральный противопростудный бальзам из простых ингредиентов.
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Сегодня мы расскажем о том, как приготовить и натуральный противопростудный бальзам из простых ингредиентов.
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