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Пенелопа Крус стала музой Chanel и появилась в обворожительной фотосессии
Красавица Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании круизной коллекции Chanel — сообщает
(Амбассадор бренда — медийная личность, которая своим образом и деятельностью отражает посыл бренда и увеличивает его узнаваемость, формирует нужный имидж. — Примечание).
Новая фотосессия сочетает шарм и демократичность, свойственные как для Chanel, так и для прекрасной 44-летней Пенелопы.
Лагерфельд всегда отличался великолепным вкусом и в моде, и в фотографии, и в женщинах.
В разное время амбассадорами Chanel становились:
Ванесса Паради
Лили-Роуз Депп
Кристен Стюарт
Кара Делевинь
Кайя Гербер
Уиллоу Смит
Кира Найтли
Марго Робби
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Талантливая актриса и секс-символ стала новым амбассадором Chanel и музой Карла Лагерфельда.
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