Пенелопа Крус стала музой Chanel и появилась в обворожительной фотосессии

Красавица Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании круизной коллекции Chanel — сообщает WWD . Талантливая актриса и секс-символ стала новым амбассадором Chanel и музой Карла Лагерфельда.

(Амбассадор бренда — медийная личность, которая своим образом и деятельностью отражает посыл бренда и увеличивает его узнаваемость, формирует нужный имидж. — Примечание).

Новая фотосессия сочетает шарм и демократичность, свойственные как для Chanel, так и для прекрасной 44-летней Пенелопы.

















Лагерфельд всегда отличался великолепным вкусом и в моде, и в фотографии, и в женщинах.

В разное время амбассадорами Chanel становились:

Ванесса Паради





Лили-Роуз Депп





Кристен Стюарт





Кара Делевинь





Кайя Гербер





Уиллоу Смит





Кира Найтли





Марго Робби



