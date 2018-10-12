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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!

13.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе» пройдет на территории города и района с 15 октября по 2 ноября 2018 года.

Участие в акции примут представители Министерства внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, энергетики и информации.

Цель акции – снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности,  укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения.

Задачи акции:

  1. Информирование населения о состоянии пожарной безопасности, разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил пожарной безопасности.
  2. Оказание помощи республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказание помощи внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.
  3. Акцентирование внимания местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории.

Кроме того, ряд мероприятий акции будет направлен на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Также в центре внимания окажутся соседи неблагополучных граждан, которым для обеспечения собственной безопасности будет рекомендовано оборудовать свои дома, квартиры автономными пожарными извещателями.

В ходе акции особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении.

 
 
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> Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, республиканская пожарно-профилактическая акция «За...
 
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