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Акция «За безопасность вместе» стартует на Пинщине!
13.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Цель акции – снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Задачи акции:
Кроме того, ряд мероприятий акции будет направлен на укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Также в центре внимания окажутся соседи неблагополучных граждан, которым для обеспечения собственной безопасности будет рекомендовано оборудовать свои дома, квартиры автономными пожарными извещателями.
В ходе акции особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся в социально-опасном положении.
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