ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

V Форум регионов Беларуси и России прошёл в Могилеве 10-12 октября

13.10.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

V Форум регионов Беларуси и России прошёл в Могилеве 10-12 октябряМогилеве 10-12 октября пройдет V Форум регионов Беларуси и России. На снимке: 1-8. на улицах Могилева. Фото Александра Хитрова, БЕЛТА. 9-11. на улицах Могилева. Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА. 12-14. праздничная иллюминация. 15-16. в Могилеве открывается V Форум регионов Беларуси и России. Фото Сергея Холодилина, БЕЛТА." width="540" height="346" />

V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября. Главным его событием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Заседания секций, прошедшие 11 октября, были посвящены пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Во время форума прошло заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.

Впервые на полях форума прошел Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

На форум собрались более 20 губернаторов регионов России, 17 руководителей представительных органов власти российских регионов. Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России приняли участие около 2 тыс. человек.

На форуме работали площадки, где регионы Беларуси представили свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал. Главной особенностью форума стала выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.

Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября. Главным его событием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 октября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика