V Форум регионов Беларуси и России прошёл в Могилеве 10-12 октября

Могилеве 10-12 октября пройдет V Форум регионов Беларуси и России. На снимке: 1-8. на улицах Могилева. Фото Александра Хитрова, БЕЛТА. 9-11. на улицах Могилева. Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА. 12-14. праздничная иллюминация. 15-16. в Могилеве открывается V Форум регионов Беларуси и России. Фото Сергея Холодилина, БЕЛТА." width="540" height="346" />



V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября. Главным его событием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Заседания секций, прошедшие 11 октября, были посвящены пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Во время форума прошло заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.

Впервые на полях форума прошел Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудили руководители компаний и предприятий Беларуси и России.

На форум собрались более 20 губернаторов регионов России, 17 руководителей представительных органов власти российских регионов. Всего в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России приняли участие около 2 тыс. человек.

На форуме работали площадки, где регионы Беларуси представили свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал. Главной особенностью форума стала выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.

Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.