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13 октября. События и люди

13.10.2018 08:45 — Разное | Аргументы и факты  
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13 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день по уменьшению опасности бедствий.

ПРИМЕТЫ:

Григорий. Обновляли постели, меняли солому в матрасах. Если в этот день выпадет снег, то настоящая зима настанет нескоро, отлетели журавли - к ранней зиме.

РОДИЛИСЬ:

1825 Шарль Фредерик ВОРС, французский модельер. Впервые для демонстрации одежды использовал не манекены, а живых людей, которых сейчас называют моделями.

1880 Саша ЧЁРНЫЙ (Александр Михайлович ГЛИКБЕРГ), российский поэт.

1921 Ив МОНТАН (Иво ЛИВИ), французский актёр и шансонье. По политическим убеждениям был ярым коммунистом.

1925 Маргарет Хильда ТЭТЧЕР (в дев. РОБЕРТС), премьер-министр Англии, баронесса. «Железная леди» стала первой женщиной премьер-министром в Европе и возглавляла правительство с 1979 по 1990 гг. По первому образованию химик. Умерла в 2013 году.

1933 Марк Анатольевич ЗАХАРОВ, российский режиссёр.

1937 Савелий Викторович КРАМАРОВ, российский актёр. Родился в семье адвоката. В начале 80-х гг. эмигрировал в США, где излечил свое косоглазие, придававшее ему неповторимый облик. Официально был трижды женат. Умер в 1995 году. Крылатые фразы его персонажей:

- А Гаврила Петрович по фене ругается.

- Сам потерял, и сразу Косой.

- А он ещё губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал.

- Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и - в Ялту.

- Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей.

- Кто ж его посадит?! Он же памятник!

- Лошадью ходи, век воли не видать!

- Всё. Кина не будет. Электричество кончилось.

- Почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, икра чёрная, красная... Да, заморская икра, баклажанная.

- Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.

1962 Келли Камалелехуа ПРЕСТОН (СМИТ), американская актриса и модель. Жена актёра Джона ТРАВОЛТЫ. У них трое детей.

1965 Сергей Григорьевич ГЕРАСИМЕЦ, белорусский футболист, тренер.

1982 Ян Джеймс ТОРП, австралийский пловец. Самый молодой в истории чемпион мира (в 16 лет).

1984 Антон Сергеевич КУШНИР, белорусский фристайлист. Родился в Украине. У него трое детей.

СОБЫТИЯ:

54 АГРИППИНА, жена римского императора КЛАВДИЯ, отравила его грибами. Интересно, что эта его четвёртая по счету жена приходилась Клавдию племянницей. А его третья жена, МЕССАЛИНА, была по его приказу казнена за развратное поведение.

1792 Был заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться «Белым домом», а в 1902 году это название здания было узаконено. Первыми обитателями особняка в 1800 году стали президент Джон АДАМС и его жена Абигейль. Здание построено в стиле неоклассицизма, изображено на банкноте в $20.

1884 Английский город Гринвич был утверждён как место прохождения нулевого меридиана (нулевая точка отсчёта для часовых поясов Земного шара).

1900 Вышел в свет главный труд Зигмунда ФРЕЙДА - книга «Толкование снов».

1950 В Минске было основано производственное объединение «Горизонт» по выпуску телевизоров.

1957 Лидер Китая Мао ЦЗЭДУН заявил: «Не надо читать много книг».

1987 В Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

2016 Умер Пхумипон Адульядет (Рама Ix), король Таиланда. Он находился на троне 70 лет. В стране был объявлен годовой (!!!) траур.

ДНИ ГОРОДОВ:

Сморгонь - 515 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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