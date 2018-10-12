Все, что нужно знать про панические атаки

Темп жизни в больших городах растет, мы все чаще говорим о тревожности и расшатанных нервах. Что важно знать про панические атаки, откуда они берутся и что с ними делать? Портал « Чердак » разобрался в этом вопросе с психологом Марией Дьячковой.



Фото: unsplash.com, Ethan Sykes

— Тревожность — это когда наша психика работает нон-стоп, 24/7 в режиме «опасность рядом!». И мне надо что-то сделать для того, чтобы эту опасность предотвратить. Т.е. если в условной норме (хотя тревожные состояния — тоже определенного уровня норма) человек реагирует на опасность, отвечает на нее и говорит: «Окей, это опасность, сейчас я сделаю то-то и то-то!», то тревожное состояние характеризуется такими словами: «А вдруг?» Человек, живущий в тревожном состоянии, все время размышляет: а вдруг? А если? А что будет, если? Его психика постоянно работает на упреждение и говорит: «Вот здесь опасно! Вот здесь страшно! Может быть страшно!» И для нашей психики мнимая угроза и реальная угроза в тот момент неразличимы. Поэтому люди, часто переживающие тревожные состояния, понимают где-то там своей логикой, здравым смыслом, что ситуация не такая уж и угрожающая. Но реагируют они так, как будто прямо умирают — как будто что-то с ними действительно не в порядке — и действуют, исходя из этого состояния, а вовсе не из своего трезвого рассудка.

Тревожность, если мы разберем, это как падение психического и психологического иммунитета. Обычный человек с хорошим состоянием в ресурсе живет себе и нормально реагирует. Он способен нормально ответить на всякого рода угрозы или не угрозы, а просто какое-то повышение стрессовых факторов. Но иногда (и в моей практике такое случается) люди обращаются, испытывая такое переживание, которое называется «панические атаки». Это крайне неприятное и незавидное состояние, когда наш страх, наша паника усиливается тотально, и за неимением объекта угрозы — т.е., например, на меня не нападает собака, маньяк не лезет ко мне в квартиру, я прямо сейчас не обанкротилась, мой ребенок не обжегся о горячую плиту… не имея реальной угрозы для жизни, человек переживает это на высоком уровне, и единственное, куда его тело и его психика могут «запихнуть» опасность, это в собственное тело.

Т.е. если нет реального врага, мы его создадим прямо сейчас в своем теле. Потому что люди, переживающие страх, переживают все то, что в теле воспринимается нами как страх — например, сердцебиение, дрожь, тошнота, головокружение, слюноотделение, ощущение потери контакта с реальностью («все, что происходит, — это не со мной»). И воспринимаются эти симптомы как признаки смертельной болезни, ситуации, опасности. Т.е. находясь внутри этого переживания, люди говорят: «Боже мой! Со мной что-то не так! Я умираю! Я схожу с ума! (как вариант) Я теряю контроль! Я сейчас стану сумасшедшим! Больше меня никто не узнает! Была я Машей, а стану вообще непонятно кем! Я никого больше не встречу! Такой, какой я есть, я себя теряю!». Это, конечно, ужасно. Но что важно знать про панические атаки? Они в норме не разрушают психику и не разрушают тело. Они переживаются, на самом деле, достаточно быстро: от 5 до 40 минут приступ атаки проходит. Он заканчивается сам по себе, и по этому поводу ничего не надо делать. Не надо вызывать «скорую», не надо мерить давление, не надо мерить пульс, не надо пить какие-то успокаивающие, не надо под язык класть валокордин. Ничего, что медицински может вроде бы снизить эти симптомы, не надо делать.

Паническая атака — это нечто, с чем человеку просто надо научиться жить. Самое главное, что в этот момент надо помнить: уровень адреналина в теле зашкальный относительно реальной ситуации. И помочь вывести адреналин из тела можно вовсе не лежкой — типа «успокойся, успокойся!». Это самое неработающее, что можно себе сказать: успокойся, все будет хорошо! Это самое неработающее из того, что вообще можно сделать. Самое правильное, что тут можно сделать, — всеми способами выводить из тела адреналин. От того, что человек пойдет и медленно пройдется, помоет руки. Если он дома и в доступе ванная, он пойдет помоется. Не знаю, хоть квартиру он будет драить! И это окей, потому что адреналин будет выходить через действие. Что такое адреналин? Скажем так, это гормональный субстрат нашего страха. Как адреналин расходуется? Он расходуется на мышечную активность. Если мышечной активности нет, человек лежит и уговаривает себя: «Сейчас это пройдет!» — в принципе он закольцовывает это состояние надолго. А наша задача (и задача человека, который переживает паническую атаку) — сделать так, чтобы это поскорее ушло. И можно просто обучать себя плану действия. Если паническая атака случилась и это я не контролирую, то что я могу контролировать? Это мое дыхание, моя физиология (настолько, насколько она мне доступна), и просто важно знать, что скоро это закончится.