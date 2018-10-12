Респектабельная Слобода у Кургана Славы. Замечательные дома белорусов

Деревень с названием Слобода под Минском — устанешь считать. Но самая респектабельная, пожалуй, Слобода — у Кургана Славы, та, что смотрит на московскую трассу окнами малоэтажных многоквартирных домов. Но за трехэтажками — коттеджная застройка. Коттеджи из двухтысячных — не тронутые ремонтом и прошедшие реконструкцию, и респектабельных коттеджи поновей, на аккуратных улочках. Замечательных домов в Слободе достаточно.

































Остатки деревни теснят новые дома. Их строят рядом с хатами. А после ввода в эксплуатацию хата исчезает.





Держать марку в Слободе приходится всем. Нам показался очень милым этот стильно выкрашенный деревенский дом.









И понравился этот потенциальный монумент 90-м — особняк из белого кирпича.





Масштабные дома в дворцовом стиле в Слободе тоже есть.





Строится даже Слободской Версаль — увы, фото не показывает истинные масштабы этого трехуровневого сооружения.





Редко в этом фотопроекте мы показываем заборы или фрагменты домов, но в Слободе придется сделать исключения. Впечатлил забор. Удивил дом, половина крыши которого — из стекла.









Современные и «модные» дома в Слободе тоже есть.













А еще встречаются дома с каким-то едва уловимым грузинским настроением.









Сколько стоит тут поселиться?

Предложений в Слободе немного — а значит, составить представление о ценах сложно.

Участок в 30 соток со старым домом, со всеми коммуникациями на участке или рядом предлагается за 55 тысяч долларов. Это тот случай, когда можно поселиться, прописаться и долго строить дом мечты.

За простой 100-метровый белокирпичный дом под шиферной крышей 1985 года постройки, с ремонтом из 90-х, со всеми коммуникациями и на 17 сотках хотят 69 тысяч долларов.

Двухэтажный коттедж из кирпича под сайдингом, с ремонтом из двухтысячных, но зато на участке в 36 соток, с отдельным гостевым домом, с баней, предлагается за 135 тысяч долларов.

За большой (больше 350 квадратных метров) коттедж из газосиликата под штукатуркой, со всеми коммуникациями, на 14 сотках, без дизайнерских изысков в интерьере хотят 210 тысяч долларов.

Просторный, но не дизайнерский, современный коттедж на 16 сотках, с баней, с бассейном при ней предлагается за 300 тысяч долларов. Впрочем, продавец аккуратно указывает, что готов к торгу.