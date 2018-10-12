Попасть на лекцию Михаила Лабковского (18+) можно бесплатно. Рассказываем как

13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья» , которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 2 двойных билета. Соответственно, победителя будет 2, они смогут взять с собой еще одного человека. Призеров объявят в приложении «Афиши» 19 октября.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Популярный психолог Михаил Лабковский расскажет, где находится точка внутреннего психологического баланса, и раскроет один из главных секретов современного общества: что важнее — карьера или семья. Мероприятие пройдет в новом формате: спросить совет у психолога можно будет в том числе и через Viber. Организаторы выберут для ответов самые интересные и релевантные вопросы.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Если такое кино вам не по духу, мы собрали 10 премьер октября в Минске , на которые стоит запастись билетами.