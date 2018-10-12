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Те, кто дарит нам праздник

13.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В преддверии Дня работников культуры Тамара Фомичева и Светлана Другак поделились с «Авангардом» секретами профессионального мастерства и рассказали, как быть востребованными и оставаться на волне успеха.

Те, кто дарит нам праздник

Думаю не ошибусь, если скажу, что сказочные образы этих талантливых и удивительных женщин, в которых они появляются на различных культурно-массовых мероприятиях, известны практически каждому жителю района. Дуэт Бабы Яги и Кикиморы, клоунов Анфиски и Клепы, а также подружек-веселушек уже успел полюбиться не только юным жителям, но и старшему поколению будакошелевцев. Яркие, заводные, обаятельные и такие настоящие – кажется, что они действительно пришли к нам из сказки.

Те, кто дарит нам праздник

Дорога в культуру у каждой из них своя. Светлана Другак, прежде чем стать художественным руководителем Краснознаменского СДК, успела оставить учебу в медицинском училище, выучиться на закройщика и поработать в школе пионервожатой. А Тамара Фомичева, которая сейчас руководит учреждением культуры, в свое время освоила профессию ювелира и 8 лет работала на Гомельском ювелирном заводе «Кристалл». И хоть они такие разные, их объединяет любовь к своей профессии и, безусловно, талант.
Помимо того, что Тамара Ивановна и Светлана Николаевна уже 20 лет работают вместе в Краснознаменском сельском доме культуры, они и в жизни являются настоящими подругами, про которых говорят: «не разлей вода». А еще они постоянные участницы различных благотворительных акций и мероприятий. Женщины с радостью откликаются на приглашения общественных организаций, отдела образования, спорта и туризма, РОЧС и дарят детям праздник.
– Мы стараемся разнообразить культурную жизнь нашего района. Прикладываем максимум усилий, чтобы зрителям было интересно приходить на наши мероприятия и представления и они надолго им запомнились, – отмечает Светлана Николаевна. – Здорово, когда работа приносит человеку удовольствие. Тут мы раскрываемся и живем, в нее мы вкладываем всю душу. Нам некогда грустить и унывать, здесь у нас поднимается настроение и появляются новые силы и идеи творить, мечтать и воплощать задумки в жизнь. Одним словом, годы идут, но с нашим темпом жизни стареть нам некогда, ведь планов у нас хоть отбавляй.
Наталья МАКСИМОВА.
Фото автора.

 
 
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В преддверии Дня работников культуры Тамара Фомичева и Светлана Другак поделились с «Авангардом» секретами профессионального мастерства и...
 
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