Работники Буда-Кошелевского участка почтовой связи отметили свой профессиональный праздник

Всемирный почтовый союз образован 9 октября 1874 года, этот день по праву и является официальной точкой отсчета праздника. За это время почтовые службы существенно видоизменились: в сферу пришли современные технологии, появились новые виды услуг.





Сегодня на территории района действует 25 стационарных отделений почтовой связи, 5 передвижных и один участок мотодоставки. Оказывается более 30 видов услуг: прием, пересылка и доставка письменной корреспонденции и печатных изданий, посылок, переводов, телеграмм, услуги ускоренной почты EMS, подписка на газеты и журналы, выплата пенсий и пособий. Внедрен и широкий спектр непрофильных видов: прием коммунальных платежей, оплата кредитов, реализация товаров повседневного спроса, доставка товаров, приобретенных через интернет-магазины.

– Важно отметить, что по спектру и техническому обеспечению сельские отделения почтовой связи практически ни в чем не уступают городскому, а работники передвижной почты оказывают те же услуги, что и стационарное почтовое отделение, – отметила начальник Буда-Кошелевского участка почтовой связи Татьяна Зятикова.

В канун профессионального праздника Почетной грамоты Гомельского филиала «Белпочта» удостоена Валентина Семченко, Наталье Черняковой и Галине Лапицкой присвоено звание «Ветеран труда республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта».

Павел ЛЕНСКИЙ.

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