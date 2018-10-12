Второй дом в городе на Вихре. Почему зоотехник-селекционер из Кричева осталась жить в Мстиславле





Молодые специалисты, которые приехали в новый город на работу, часто стараются покинуть его сразу после распределения. Но некоторые всё-таки остаются и оседают на новых местах. Именно так стала жить в Мстиславле ведущий зоотехник-селекционер филиала РУСПП по племенному делу «Могилёвское госплемпредприятие» по Мстиславскому району Ольга Поклад.

К рабочему месту в нашем городе Ольгу Михайловну вёл долгий путь, во время которого она училась в разных городах Могилёвщины.

Родом специалист из Кричева. После учёбы в школе она решила пойти по стопам своего старшего брата, который получил специальность зоотехника в Климовичском государственном аграрном колледже.





— Наш выбор тогда очень удивил родителей, ведь у нас в семье до этого не было животноводов, — рассказала Ольга Михайловна. — А меня заинтересовала профессия брата. Уж больно интересно он про неё рассказывал. Ещё, конечно же, значительную роль в принятии решения сыграло то, что колледж находился в соседнем райцентре.

Следуя по протоптанной братом тропинке, Ольга продолжила учёбу в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Там она получила диплом зооинженера. После этого отправилась по распределению в Могилёвское госплемпредприятие, а оттуда молодого специалиста направили в Мстиславский филиал.

— В первое время мне было очень непросто на новом рабочем месте, — признаётся Ольга Поклад. — Всё-таки незнакомый район и чужие люди. Так ещё и пришлось начинать свой трудовой путь с руководящей должности. Звучит это неплохо, конечно. Но это очень большая ответственность для молодого работника, который, казалось бы, ещё вчера сидел за партой. Ведь от того, насколько грамотно мы скоординируем работу хозяйств, зависит состояние животноводческой отрасли в районе.

Зоотехник-селекционер отвечает за воспроизводство поголовья скота в районе и за его качество.

Это значит, что нужно контролировать процесс осеменения, получения приплода. В рамках своих должностных обязанностей специалист отвечает за выполнение планов по воспроизводству, подбор и отбор животных для селекционно-зоотехнической работы, выращивание племенного молодняка, а заодно должен участвовать в разработке планов по селекционной работе, ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий и контролировать их выполнение. Не так уж мало.

Но в это непростое время Ольге Михайловне помогли новые коллеги, которые с радостью приняли её в свою команду.

— Мне очень помогли советы и наставления моих коллег. Без них я бы ни за что не справилась, — говорит зоотехник. — Приятно знать, что на работе всегда тебя поддержат. Хочется приходить в такой слаженный коллектив каждый день. Наверное, это и есть главная причина того, что, отработав здесь два положенных года, я не стала возвращаться в родной район. Осталась, заодно и мужа сюда уговорила переехать.

Свободное время Ольга Михайловна посвящает своей семье — мужу и дочери Дарье. Они обосновались в нашем городе в собственной уютной квартире и чувствуют себя здесь как дома. А брат нашей героини, кстати, сейчас работает на такой же должности, только в Пружанском районе Брестской области.