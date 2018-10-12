ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Второй дом в городе на Вихре. Почему зоотехник-селекционер из Кричева осталась жить в Мстиславле

13.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Второй дом в городе на Вихре. Почему зоотехник-селекционер из Кричева осталась жить в Мстиславле

Молодые специалисты, которые приехали в новый город на работу, часто стараются покинуть его сразу после распределения. Но некоторые всё-таки остаются и оседают на новых местах. Именно так стала жить в Мстиславле ведущий зоотехник-селекционер филиала РУСПП по племенному делу «Могилёвское госплемпредприятие» по Мстиславскому району Ольга Поклад.

К рабочему месту в нашем городе Ольгу Михайловну вёл долгий путь, во время которого она училась в разных городах Могилёвщины.

Родом специалист из Кричева. После учёбы в школе она решила пойти по стопам своего старшего брата, который получил специальность зоотехника в Климовичском государственном аграрном колледже.

Второй дом в городе на Вихре. Почему зоотехник-селекционер из Кричева осталась жить в Мстиславле

Ольга Поклад

— Наш выбор тогда очень удивил родителей, ведь у нас в семье до этого не было животноводов, — рассказала Ольга Михайловна. — А меня заинтересовала профессия брата. Уж больно интересно он про неё рассказывал. Ещё, конечно же, значительную роль в принятии решения сыграло то, что колледж находился в соседнем райцентре.

Следуя по протоптанной братом тропинке, Ольга продолжила учёбу в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Там она получила диплом зооинженера. После этого отправилась по распределению в Могилёвское госплемпредприятие, а оттуда молодого специалиста направили в Мстиславский филиал.

— В первое время мне было очень непросто на новом рабочем месте, — признаётся Ольга Поклад. — Всё-таки незнакомый район и чужие люди. Так ещё и пришлось начинать свой трудовой путь с руководящей должности. Звучит это неплохо, конечно. Но это очень большая ответственность для молодого работника, который, казалось бы, ещё вчера сидел за партой. Ведь от того, насколько грамотно мы скоординируем работу хозяйств, зависит состояние животноводческой отрасли в районе.

Зоотехник-селекционер отвечает за воспроизводство поголовья скота в районе и за его качество.

Это значит, что нужно контролировать процесс осеменения, получения приплода. В рамках своих должностных обязанностей специалист отвечает за выполнение планов по воспроизводству, подбор и отбор животных для селекционно-зоотехнической работы, выращивание племенного молодняка, а заодно должен участвовать в разработке планов по селекционной работе, ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий и контролировать их выполнение. Не так уж мало.

Но в это непростое время Ольге Михайловне помогли новые коллеги, которые с радостью приняли её в свою команду.

— Мне очень помогли советы и наставления моих коллег. Без них я бы ни за что не справилась, — говорит зоотехник. — Приятно знать, что на работе всегда тебя поддержат. Хочется приходить в такой слаженный коллектив каждый день. Наверное, это и есть главная причина того, что, отработав здесь два положенных года, я не стала возвращаться в родной район. Осталась, заодно и мужа сюда уговорила переехать.

Свободное время Ольга Михайловна посвящает своей семье — мужу и дочери Дарье. Они обосновались в нашем городе в собственной уютной квартире и чувствуют себя здесь как дома. А брат нашей героини, кстати, сейчас работает на такой же должности, только в Пружанском районе Брестской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Ученик 10 класса СШ №2 стал победителем конкурса «Мистер-2017»
Да стагоддзя УЛКСМ: Заўсёды былі на слыху
Гандбольная команда из Рязанцев стала лучшей в области
Профессии МГСК: Машинист крана автомобильного
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые специалисты, которые приехали в новый город на работу, часто стараются покинуть его сразу после распределения. Но некоторые всё-таки остаются и оседают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликована последняя научная работа Стивена Хокинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика