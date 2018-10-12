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Путин без конца

13.10.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Настоящий президентский срок Владимира Путина является последним. “Больше не позволяет конституция.

Путин без конца
Foto: Alexey Druzhinin (Sputnik, AFP)
Однако есть первые признаки того, что все может измениться”, – пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Юлиан Ханс.

Речь идет о статье Валерия Зорькина для правительственной “Российской газеты”, в которой председатель Конституционного суда РФ выступил за пересмотр конституции. После прочтения статьи становится ясно, что “главный конституционный судья России считает либеральную демократию устаревшей”, отмечает журналист.

“Граждане хотят, чтобы “традиционные ценности” защищались от глобализации, – передает Ханс содержание статьи. – Защитить российских граждан Зорькин хочет и от Европейского суда по правам человека. Права меньшинств “могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно”.

“Европейский суд по правам человека – это суд, который пользуется максимальным авторитетом среди российских граждан. Это подтверждают опросы. Россия на протяжении нескольких лет лидирует в статистике по количеству процессов и вынесенных страсбургскими судьями постановлений”, – подчеркивает журналист.

“Еще один обмен должностями между премьер-министром Дмитрием Медведевым и Путиным, как в период с 2008 по 2012 год, маловероятен, – отмечает Ханс. – Однако обозримый конец его власти может ослабить Путина еще до 2024 года. (…) Поражение “Единой России” на губернаторских выборах в сентябре и падающий рейтинг президента дополнительно повышают беспокойство. Поэтому многие наблюдатели убеждены, что предложение главы Конституционного суда было сделано по распоряжению сверху. (…) Это не первый случай, когда публикация Зорькина предвосхищает важные решения”.


“Отношение к конституции [в России] двояко. Хотя Россия каждый год 12 декабря официально празднует День Конституции, (…) больших празднеств не проводится. А когда два года назад в этот праздничный день перед зданием правительства в Москве граждане вслух читали основные права из конституции, их задержали полицейские”, – пишет Ханс в заключение.


 
 
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Настоящий президентский срок Владимира Путина является последним. “Больше не позволяет конституция.
 
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