



Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский





Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что, когда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, он готов позвать их в клуб "Ахмат".





Как отметил Кадыров, он не ставит перед собой цель давать правовые оценки поступкам Кокорина и Мамаева. При этом чеченский лидер добавил, что "обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции" и "от него отворачивается общество".





— Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством футбольного клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.





Также глава Чечни сообщил, что в команде не будут ждать от Кокорина и Мамаева звёздной игры, так как главной целью является "помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь."









Напомним, в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено два уголовных дела по статье "Хулиганство". Первое — по факту нападения на чиновника Минпромторга Дениса Пака, второе — по факту избиения водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В Сети также появилось видео с допроса спортсменов. Суд отправил на два месяца под стражу Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева. Их посадили в VIP-камеры столичного СИЗО "Бутырка". Также Лайф писал, что футболистам грозит до семи лет лишения свободы.



