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Фотофакт: Путина в Могилеве встречал и младший сын Лукашенко
Telegram-канал «Пул№3» опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России 12 октября.
фото: Telegram-канал «Пул№3»
В числе встречающих Владимира Путина в аэропорту также были посол России в Беларуси Михаил Бабич и Николай Лукашенко.
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Telegram-канал «Пул№3» опубликовал снимок, фиксирующий момент встречи президентов Беларуси и России 12 октября.
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