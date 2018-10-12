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Волка Михася убили в Украине

13.10.2018 08:47 — Разное | Партизан  
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В сентябре оборвалась жизнь волка Михася, который ранее убежал из Беларуси в Украину — его застрелили.


Фото: vouk.by.

Специалист по природоохранным вопросам Николай Черкас рассказал: «Мы хотели продолжить слежку за Михасем, чтобы увидеть, останется ли он на этой территории или мигрирует, как будет действовать его стая. Жаль, что так внезапно наше слежка закончилась».

В начале сентября специалисты побывали в Украине и осмотрели места, где Михась прибился к стае. Михась нашел себе самку, у них появилось четверо волчат (генетический анализ покажет, кровные они Михасю или убитому ранее волку с той стаи, к которой принадлежала самка).


Наверное, даже недолгая семейная жизнь способствовала тому, что Михась раздобрел: когда его убили, он весил 50 кг, в то время как при отлове в Беловежской пуще менее года назад его вес был только 39 кг.

Михась жил с семьей в небольшом леске, отдыхали они в подсолнечном поле. Когда подсолнухи убрали, волкам уже особо не было где прятаться.

В середине сентября Михася и одного из волчат застрелили. Волчица с тремя волчатами остались жить.

Особенностью Михася было то, что он придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, а крупные животные в его рационе встречались не так часто. Тем не менее, его сочли конкурентом охотников: мол, он истребит в лесу косуль и им не оставит. Поэтому в лесном хозяйстве решили от волка избавиться, хотя исследования ученых говорят, что наличие волчьей стаи не сокращает популяцию копытных на этой территории, а лишь замедляет ее рост.


 
 
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В сентябре оборвалась жизнь волка Михася, который ранее убежал из Беларуси в Украину — его застрелили.
 
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