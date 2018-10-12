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Спасибо, сентябрь: в этом году лето в Беларуси закончилось только 23 сентября
Сентябрь в Беларуси стал самым теплым за послевоенный период.
По данным Белгидромета, средняя температура была на 2-3,5 градуса выше нормы. Впервые за это время наблюдалось и такое длительное климатическое лето на территории нашей страны.
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Сентябрь в Беларуси стал самым теплым за послевоенный период.
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