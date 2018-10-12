Судороги деревообработки : «Ивацевичдрев» пытаются спасти от кредитов

сообщает officelife.media Деньги дали еще в 2017-м, а потом правительство решило получить на них долю в ОАО,officelife.media

Однако эта сумма, скорее всего, поможет лишь погасить проценты по кредитам. Компания должна куда больше. С начала 2018-го она заняла у Беларусбанка примерно 1,49 млрд рублей.









Интересно, что ранее торговая сеть «Родная сторона» (компания «Современные розничные технологии») владела акциями «Ивацевичдрева». Но сеть признали банкротом, и акции были выставлены на продажу на бирже. Пакет небольшой — всего лишь 0,16%. Однако продавали его по цене не менее 33,22 рубля за акцию, что примерно на 50% выше номинала. У редакции Office Life нет информации о том, купил ли кто-то эти бумаги.







