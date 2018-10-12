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Судороги деревообработки : «Ивацевичдрев» пытаются спасти от кредитов

13.10.2018 08:30 — Разное | Партизан  
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ОАО «Ивацевичдрев» получило небольшую госдотацию из республиканского бюджета. Взамен общество дополнительно выпустило акции на эту сумму — примерно на 11,5 млн рублей.

 Деньги дали еще в 2017-м, а потом правительство решило получить на них долю в ОАО, сообщает officelife.media
Однако эта сумма, скорее всего, поможет лишь погасить проценты по кредитам. Компания должна куда больше. С начала 2018-го она заняла у Беларусбанка примерно 1,49 млрд рублей.


Интересно, что ранее торговая сеть «Родная сторона» (компания «Современные розничные технологии») владела акциями «Ивацевичдрева». Но сеть признали банкротом, и акции были выставлены на продажу на бирже. Пакет небольшой — всего лишь 0,16%. Однако продавали его по цене не менее 33,22 рубля за акцию, что примерно на 50% выше номинала. У редакции Office Life нет информации о том, купил ли кто-то эти бумаги.

 


 
 
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ОАО «Ивацевичдрев» получило небольшую госдотацию из республиканского бюджета. Взамен общество дополнительно выпустило акции на эту сумму — примерно на 11,5 млн...
 
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