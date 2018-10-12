У президента есть совет для любого вида спорта

Часто вклад Александра Лукашенко в развитие белорусского спорта измеряется количеством построенных ледовых арен и других объектов. Но помощь президента этим не ограничивается. Глава государства нередко дает советы спортсменам и в нужные моменты мотивирует их. Возможно, без подсказок белорусского лидера Домрачева не собрала бы все свое олимпийское золото, Азаренко не забралась бы на вершину мирового тенниса, а Куделич так никогда бы и не поняла, как правильно бегать.





Разложил гонку Домрачевой в Сочи-2014

За Олимпиадой в Сочи Лукашенко следил прямо с места событий. Президент неоднократно встречался с белорусскими спортсменами и общался с ними перед выступлениями. Больше всего подсказок от главы государства получила Дарья Домрачева. Александр Григорьевич настраивал биатлонистку, анализировал ее гонки и даже хотел помогать прямо на лыжне. Дарья не подвела президента и завоевала три «золота». Вот ЦУ о том, как вести себя на трассе. Сработало? Еще бы!













Ни для кого не секрет, что Александр Григорьевич принимал активное участие в карьере спортсменки.





А недавно глава государства и вовсе заявил, что занимался с будущей звездой биатлона, когда она только делала первые шаги в спорте.

Впрочем, по этому пункту есть вопросик.





Предсказал победу в женской эстафете в Пхенчхане и подсказал, как ее добиться

На Игры в Корею Лукашенко не полетел и помогал белорусской команде дистанционно. Перед женской эстафетой президент связался с главой КГБ Валерием Вакульчиком, который курирует биатлон, и поделился своими наблюдениями.

Президент подсказал тренерам, как решить самый острый вопрос – выбрать четвертого номера команды. В итоге выбор в пользу Динары Алимбековой оказался абсолютно верным.













Предлагал олимпийской чемпионке уникальный тренировочный процесс

После олимпийского сезона Александр Григорьевич предложил биатлонистке Алимбековой провести с ним предсезонку. Президент разработал собственную программу, внимание в которой уделялось плечевому поясу.





Правда, вскоре после того, как предложение поступило, выяснилось, что спортсменка почти два года выступала с травмой плеча, которая может серьезно сказаться на дальнейшей карьере. Поэтому президентский метод Динара пока не опробовала.





Объяснил мужчинам-биатлонистам, как тренироваться

В мужском белорусском биатлоне все плохо уже очень давно. После Пхенчахана Александр Григорьевич не выдержал и рассказал мужикам, как нужно тренироваться.





Нашел прокол у фристайлистов на Олимпиаде

В Пхенчхане после скандального решения судей Кушнир остался без финала. Главной надеждой белорусов на медаль стал Станислав Гладченко. В решающей попытке белорус вместе с тренером рискнули и выбрали прыжок экстракласса – тройное сальто с пятью винтами, чистое выполнение которого точно гарантировало медаль. Но Станислав допустил ошибку и остался вне призовой тройки.













Александр Григорьевич после объяснил специалистам, как стоило повести себя в той ситуации, чтобы не остаться без награды.





Дал очень важный совет Азаренко

Будущая первая ракетка мира в детстве тренировалась рядом с Лукашенко и росла на булочках, которыми ее угощал Тетерин по указанию президента.





Но это ладно. Когда Виктория подошла к мировым вершинам, она получила нечто более важное, чем перекус. Она получила дельный совет.





Настраивал теннисисток в Кубке Федерации

Когда Беларусь в прошлом году шумела в Кубке Федерации, президент находился рядом с командой и настраивал на матчи.





Учил бегунью бегать

Недавно Светлана Куделич, участница Олимпиад-2012 и 2016, призналась, что до встречи с президентом не знала, как правильно бегать.













Подсказал минскому «Динамо», как формировать звенья и вести себя на площадке

Помогает Александр Григорьевич и главному хоккейному клубу страны. Руководству и тренерам он рассказал, как правильно выстроить звенья в команде, а то там давно не могут определиться, чем должны заниматься белорусы, а чем легионеры.













Вообще, хоккеисты получали и рекомендации, касающиеся нюансов игры.





Объяснил гандболистам и юным футболистам, как не надо играть

Плохой пример – это тоже пример. Зимой 2016-го в Уручье заработал Дворец спорта. На открытии президент расхваливал арену и подчеркивал, каких трудов стоило ее построить. Лукашенко также побеседовал с легендарным тренером Спартаком Мироновичем и предупредил, что плохой игры на новом объекте он не потерпит. А плохо у нас играют...





Похожий наказ от главы государства в этом году получили будущие футболисты: ориентироваться на нынешних игроков нельзя.





Рассказал, как решить проблемы в белорусском футболе

Как сделать белорусский футбол лучше, президент тоже знает. Свои предложения он озвучил на специальном совещании с главой АБФФ и видными белорусскими тренерами. Один из советов Лукашенко – реорганизовать федерацию.





Заботится о том, чтобы спортсмены были хорошо одеты, и подсказывает дизайнерам

Недавно главе государства показали форму для белорусских атлетов и волонтеров на Евроиграх-2019 отечественного производства. Президент нашел некоторые недочеты и объяснил, как их исправить. Теперь наши спортсмены точно не будут никого смущать своим внешним видом.



















