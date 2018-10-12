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13 и 14 октября движение по ул. Бобруйской в Минске будет закрыто

13.10.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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В эти выходные, 13 и 14 октября, на улице Бобруйской в районе пересечения с улицей Ленинградской в Минске будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

В ГУ «Столичный транспорт в связь» сообщили, какие изменения вносятся в работу общественного транспорта.
Троллейбусы №4, 7, 44 на этот период отменяются.
 
Троллейбусы № 36 будут ходить от ДС «Юго-запад» по ул. Голубева, просп. газеты «Звязда», ул. Алибегова, просп. Дзержинского до ст.м. «Михалово» в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования № 36Д «ДС Юго-запад – ст.м. Михалово»; от ДС «Серебрянка» организуется по ул. Якубова, Плеханова, просп. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, просп. Партизанскому, ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской до о.п. «Вокзал» в прямом направлении; в обратном направлении – по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, просп. Партизанскому, ул. О.Кошевого, просп. Рокоссовского, ул. Плеханова, ул. Якубова с присвоением маршруту наименования № 36 «ДС Серебрянка – Вокзал».

 

Для компенсации снятого троллейбусного движения вводится временный маршрут № 950 «Вокзал – ст.м. Фрунзенская» со следованием по ул. Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении, по ул. Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, просп. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в обратном направлении.
 
Движение автобусов № 46 и 78 - со стороны ул. К.Цеткин организуется по ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова до о.п. «Вокзал» в прямом направлении; по ул. Бобруйской, К.Цеткин и далее по маршрутам в обратном направлении;
 
Движение автобусов № 115Э, 300Э, 1400-ТК – от АВ «Центральный» организуется по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, просп. Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении; по просп. Независимости, Свердлова, Бобруйская в обратном направлении;
 
Движение автобусов № 123 – в направлении пл. Независимости организуется по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, просп. Независимости с выполнением на изменяемом участке о.п. «Технологический университет»;
 
Движение автобусов № 127 – от ул. Ульяновской организуется по ул. Свердлова, Кирова до о.п. «Вокзал» (на пассажирском терминале) в прямом направлении; в обратном направлении – по ул. Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке о.п. «Михайловский сквер», «АВ Центральный»;
 
Движение автобусов № 151Э – на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин организуется по ул. Могилевской, Толстого, Московской с выполнением о.п. «Толстого» в обоих направлениях;
 
Движение автобусов № 901 – от ДС «Дружная» организуется по ул. Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская и далее по маршруту в прямом направлении с выполнением на изменяемом участке о.п. «АВ Центральный»; в обратном направлении – по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением на изменяемом участке о.п. «Свердлова».
 
Движение автобусов № 1024-ТК – в направлении КП «Воронянского» организуется от ул. К.Цеткин по ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова и далее по маршруту;
 
Движение автобусов № 1054-ТК, 1254-ТК – от КП «Вокзал» в направлении Гатово организуются по ул. Ленинградская, Свердлова и далее по маршрутам;
 
Движение автобусов № 1109-ТК – на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин организуется в прямом направлении по ул. Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская; в обратном направлении по ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Маяковского;
 
Движение автобусов № 1152-ТК – в направлении Комаровского рынка организуется по ул. Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская, просп. Независимости и далее по маршруту;
 
Движение автобусов № 1212-ТК – на участке от просп. Независимости до ул. Аранской организуется в прямом направлении по ул. Свердлова, Маяковского; в обратном направлении по ул. Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская;
 

Движение автобусов № 499-ТК, 1131-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК – со стороны ул. К.Цеткин организуются по ул. Бобруйская, просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова (с высадкой пассажиров на о.п. «Кирова») в прямом направлении; по ул. Кирова, Бобруйской (с посадкой пассажиров на о.п. «Ленинградская»), К.Цеткин и далее по маршрутам в обратном направлении.
 
Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах № 46 и 78 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 4, 7, 44, а также в электробусах маршрута № 950, отмечает telegraf.by

 
Теги: Минск
 
 
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