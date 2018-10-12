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Беларусь удержала победу над Люксембургом — 1:0

13.10.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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В 3-м туре Лиги наций сборная Беларуси выиграла у Люксембурга со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «Динамо».


Фото Дмитрия Брушко

В конце первого тайма единственный мяч в матче забил Антон Сарока, а целый второй тайм белорусы отбивались.

Группа D2: Беларусь — 7, Люксембург — 6, Молдова — 4, Сан-Марино - 0.

В понедельник, 15 октября, белорусы дома играют с Молдовой, пишет НН.

В ноябре две игры Беларусь проведет в гостях: против Люксембурга и против Сан-Марино

***

Лига наций - новый турнир. Все европейские сборные разделены на дивизионы: A, В, С, D. А - сильнейший, здесь играют Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Хорватия и др.

Беларусь попала в самый слабый дивизион D (команды от Фарер и Гибралтара до Грузии и Македонии).

Победитель группы D2 выйдет в плей-оф, где сыграет с победителями групп D1, D3 и D4. Эти команды разыграют одну путевку на чемпионат Европы 2020 года. Победители групп D1, D2, D3, D4 также получит повышение в классе: попадут в дивизион С (там играют сборные Венгрии, Норвегии, Черногории). Все же не такое дно, как в D.


 
 
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В 3-м туре Лиги наций сборная Беларуси выиграла у Люксембурга со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «Динамо».
 
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