Беларусь удержала победу над Люксембургом — 1:0

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В конце первого тайма единственный мяч в матче забил Антон Сарока, а целый второй тайм белорусы отбивались.





Группа D2: Беларусь — 7, Люксембург — 6, Молдова — 4, Сан-Марино - 0.





пишет НН. В понедельник, 15 октября, белорусы дома играют с Молдовой,НН.





В ноябре две игры Беларусь проведет в гостях: против Люксембурга и против Сан-Марино





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Лига наций - новый турнир. Все европейские сборные разделены на дивизионы: A, В, С, D. А - сильнейший, здесь играют Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Хорватия и др.





Беларусь попала в самый слабый дивизион D (команды от Фарер и Гибралтара до Грузии и Македонии).





Победитель группы D2 выйдет в плей-оф, где сыграет с победителями групп D1, D3 и D4. Эти команды разыграют одну путевку на чемпионат Европы 2020 года. Победители групп D1, D2, D3, D4 также получит повышение в классе: попадут в дивизион С (там играют сборные Венгрии, Норвегии, Черногории). Все же не такое дно, как в D.



